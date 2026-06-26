На специална церемония Медийна платформа „24 часа” отличи „Достойните българи“ 2026. Тазгодишното издание е 23-ото поред на инициативата, която отдава признание на хора, проявили смелост, доблест и гражданска отговорност. Инициативата съвпада и с 35-годишнината на медийната група.

Първите отличия връчи президентът Илияна Йотова, която подчерта значението на гражданската смелост и хората, които променят обществото към по-добро. Криминалният репортер на #bTVНовините Владислава Тричкова беше отличена с наградата „Достойните българи“. Признанието е за нейната последователна работа по разследвания, свързани с измамни схеми, наркоразпространение, продажба на фалшиви евробанкноти, както и по теми, засягащи насилието над жени и шофирането след употреба на алкохол и наркотични вещества.

Снимка: bTV

„Интересна ми е психологията на хората в най-трудните моменти и в най-тъмната им страна“, заяви пред bTV Radio Владислава Тричкова. „В тези истории е трудно да не заставаш на ничия страна. Нужно е любопитство. Проучването е на първо място. Измамните схеми наистина ни заобикалят, но са трудно откриваеми“, споделя Тричкова. „Когато видите една обява в социалните мрежи, хората се доверяват на сляпо. Те трябва да правят проверка“, съветва Тричкова. „Имам застраховка „Живот“ за всеки случай“, споделя тя с усмивка. „Хепиендът в моята професия е да има развръзка и да съм помогнала да се промени правило, закон, да стресна някого и да направя по-добра статистиката“, признава криминалният репортер на bTV.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Владислава Тричкова, разположено в звуковия файл:

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Директорът на отдел „Новини, актуални предавания и спорт“ в bTV Media Group Асен Иванов връчи награда на Емурла Мехмед от бургаското село Свобода. Той получи отличието „Достоен българин“ за проявена смелост и самоотверженост, след като спаси майка и дъщеря с увреждания от горяща къща в Камено. Дарина Йотова - #DARA, една от най-успешните съвременни български изпълнителки, победител в „Евровизия“, лице на #bTV и треньор в „Гласът на България“, беше отличена заедно със своя съпруг д-р Ервин Иванов. Отличието е признание за международните успехи на #DARA и за подкрепата, която стои зад този впечатляващ път към върха.

Сред отличените са пожарникари, деца с доблестни постъпки и хора, спасили животи. „Щастието е наистина да помогнем на някого. Тези истории ги разказваме вече много години. Важното е, че щастието и добрите новини са заразни“, обясни Венелина Гочева – издател на „24 часа“.

„Достойните българи“ е инициатива, която напомня колко важни са смелостта, професионализмът и добрият пример в обществото.

Владислава Тричкова е сред водещите криминални репортери в България с над 10 години професионален опит и десетки значими журналистически разследвания зад гърба си. През последната година борбата срещу наркотрафика и разпространението на дрога се превръща в основен акцент в нейната работа. Тя е автор на разследване, което разкрива как наркотици се продават свободно в интернет, анонимно и достъпно за всеки – включително за деца. След излъчването на репортажа започва официално разследване, което води до арести. Част от задържаните се оказват самите те младежи, занимаващи се с разпространение на наркотици. През годината Владислава Тричкова реализира и десетки репортажи, свързани с наркоразпространението в София, дейността на престъпни групи и работата на правоохранителните органи срещу тях. Сред значимите ѝ разследвания е и това за продажбата на фалшиви евробанкноти. През декември 2025 г. тя създава документалния филм „Пътуване до никъде“, който разказва историите на десетки измамени българи, платили за туристически пътувания, които никога не се осъществяват. Разследването разкрива, че туристическата агенция е регистрирана на адрес на необитаем апартамент. След публичността на случая всички потърпевши получават обратно парите си. През годините Владислава Тричкова последователно разкрива престъпни схеми както в България, така и в чужбина. Преди две години тя първа разказва за мащабна схема във Великобритания, при която българи са измамили социалната система с над 54 милиона британски паунда. Работила е и по теми, свързани с български наркоразпространители в Испания, както и по множество разследвания за организирана престъпност и финансови измами. Наред с криминалната журналистика, тя разработва и редица социалнозначими теми с фокус върху осиновяването, правата на децата и човешките съдби зад обществените проблеми. За своята работа Владислава Тричкова е носител на множество журналистически отличия. Четири пъти е сред наградените в конкурса „Валя Крушкина – журналистика за хората“, едно от най-престижните признания за обществено значима журналистика в България. Със своите разследвания тя не просто информира обществото, а предизвиква реални действия, институционални проверки и конкретни резултати в защита на обществения интерес.