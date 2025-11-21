Тази седмица отбелязваме 25-тата годишнина на bTV Новините, а в ефира на “За града” ви срещаме с лицата на телевизията. Попитахме репортерът Владислава Тричкова какъв е професионалният път на криминалния журналист. “Аз съм виждала толкова много убийци, насилници, виждала съм от другата страна очите на родители, които са загубили децата си, трагедията през техните очи. И много съм си мислила, особено ако си от страната на човек, който е извършил престъпление, какво се крие в психиката ти, в това да извършиш нещо - да убиеш, например жена си, детето си. Важно е да проследиш една история дълго и до край, тя да не остане забравена, да можеш да чоплиш буквално още и още, докато се стигне до някоя развръзка. Аз дадох пример с темата с домашното насилие. Ако дори една жена гледала репортажа си даде сметка, че ако довечера мъжът ѝ посегне, тя не трябва да чака, а трябва да си тръгне, не е ли успех това? Примерите с шофьорите, които сядат пияни или дрогирани. Имаше един буквално бум преди известно време. Семерджиев, Димитър Любенов, шофьорът, който уби 14-годишния Филип. Ако ние не бяхме говорили толкова много за това, щеше ли да се стигне до промени?, допълни тя.” За трудностите в професията и усещането за удовлетвореност от работата чуйте интервюто с Владислава Тричкова пред водещата Лили Ангелова.

