„Водата ще поскъпне след 1 януари“. Това заяви в ефира на bTV Radio изпълнителният директор на „Софийска вода“ Васил Тренев. „Ще има прекъсвания в онлайн услугите и колцентъра, но се надявам в първия работен ден след Нова година те да бъдат отстранени и всички да имат достъп“

„Инвестираме не само в тръби, а и в дигитализация – решения и приложения за клиентска удовлетвореност. Имаме два проекта- обработка чрез ИИ на клиентските жалби, а вторият е обществените поръчки“, добави Тренев.

„Ние гарантираме качеството на водата само до приходния водомер. Над 90 процента от жалбите се отнасят до вътрешните водопроводи“, уточни той.

По думите му, нови ВЕЦ-ове ще бъдат изградени на входа на пречиствателна станция Бистрица и резервоар Бояна. Те са урегулирани и имат възможност за присъединяване към водопреносната мрежа. Двата ВЕЦ-а се очакват към края на 2027г.

„Най-често жалбите, които получаваме, са за сметки, както и свързани с ремонтите, качеството на водата. Жалбите намаляват наполовина от 2017г.“, подчерта Тренев. Той поясни, че близо 320 хил. клиенти са абонирани за електронна фактура.

