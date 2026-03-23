Тази пролет „Бригада Нов дом“, се завърна на екран с нов силен и емоционален сезон и с нов ден на излъчване – всеки петък от 20:00 ч. по bTV. Емблематичната водеща Мария Силвестър и хвърковатата бригада, водена от Калин Евтимов, запознават зрителите с 13 нови, силни, разтърсващи и вдъхновяващи истории за болка, изпитания, но и за надежда и любов.

„Никой не подозираше, че „Бригада Нов дом“ ще се превърне в това, което е. То започна да променя не само жилищата и историята на хората, а и публиката. Голямата промяна е, че предаването се разрасна и се превърна в нещо като институция и хората се обръщат към нас като институция. Избираме 13 истории, въпреки че те са много повече. Работим с други институции, които ни подават ръка“, разказва пред bTV Radio Мария Силвестър. „Възможностите са в ръцете ни и в нас самите“, смята тя.

„Майката е в основата на новия сезон 8. В следващия епизод ще видите историята на майки от Градина „Вдъхновение“, които събират на едно място децата си със специални потребности“, сподели тв.водещата. „Момчетата от „Бригада“-та надминаха себе си. Виктория и Явор посетиха и нюзрума на bTV“, разкри Мария Силвестър.

„Това е едно от най-харесваните и най-гледаните предавания, което не може да се сравни с никое друго“, припомни тя. „Посланието ни достига много лесно до децата, но то предизвиква емпатия и съпричастност. В началото работихме с общини и кметства, а сега получаваме сигнали от хора, които не са свързани пряко със семействата, които снимаме. Те посочват проблемите. Редакторите ни работят много. За да се справят екипите за 5 дни, това отнема месеци работа на редакторите“, каза още тв.водещата.

Сред героите са майки, които се борят със зъби и нокти за живота на децата си, но и майки, отказали се от тях, баби и дядовци, превърнали се в единствен дом за своите внуци и семейства, белязани от тежки съдби, но устояли на изпитанията, благодарение на любовта. В осмия сезон на любимото предаване, деца за първи път ще имат баня в дома си, а други – за първи път ще видят морето. Една от историите ще завърши с истинска сватба и най-важното „да“ в живота, благодарение на майсторите и целия екип на предаването.

Зад силните емоции тази пролет стоят и впечатляващи мащаби – изпод ръцете на майсторите са излезли над два декара шпакловани и боядисани стени, 13 нови бани, сложени са 300 квадратни метра плочки, повече от 2 километра електрическа инсталация и над 300 метра положени тръби. В ремонтите за сезона са вложени над 10 тона материали и нещо много повече от труд – големите сърца на бригадата и Мария.

В осмия сезон към „Бригада Нов дом“ се присъединява и нов майстор – Любомир Джавезов, който достойно заема мястото на Евтим Евтимов – бащата на Калин.

За първи път в историята на формата „Бригада Нов дом“ става и зелена продукция, с фокус върху рециклирането и отговорното отношение към природата – още една стъпка към бъдеще, в което грижата за хората и за света вървят ръка за ръка.

Новият сезон на „Бригада Нов дом“ започва с повече сълзи, повече надежда и смисъл от всеки друг път досега и отново ще докаже на всички пред екраните, че „доброто е непобедимо“.

