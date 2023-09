Във Венеция продължава 80-тото издание на кинофестивала, който беше открит с бляскава церемония на 30 август. “Венеция е кино. По улиците можете да срещнете много красиво облечени хора. Голяма е вероятността да видите отблизо любима филмова звезда. Лъскавите партита за фестивала вече започнаха. Снощи попаднах на такова парти в известен хотел, в който са снимани сцени от филма “Туристът” с Анджелина Джоли и Джони Деп. Брифинг за медиите даде Катерина Мурино. Тя е известна с ролята си на едно от момичетата на Джеймс Бонд, заедно с Даниъл Крейг и тя ще бъде водеща по церемониите по откриването и закриването на фестивала”. Чуйте още любопитни и звездни акценти от Надежда Василева в прикачения звуков файл.

