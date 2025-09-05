„Модният свят загуби една от най-ярките си звезди". Това заяви водещата на bTV Radio Надежда Василева пред ladyzone.bg, която успя да се срещне приживе с Джорджо Армани във Венеция. Легендарният моден дизайнер почина вчера на 91-годишна възраст.

По думите й, името на авторитетния моделиер свързва елегантността с характера. "Той смяташе, че е важно не само да бъдеш забелязан, а да бъдеш запомнен, да се врежеш в паметта. Вярваше, че истинският лукс е да говориш това, което мислиш. За него дънките бяха демокрацията в модата, а тениската - алфата и омегата на модната азбука".

През 2023-та Надежда Василева посещава Венеция по време на 80-тото издание на престижния кинофестивал, който се провежда в града. По време на събитието Армани получава отличието Златен лъв за неговия принос и страстта към красивото. Същевременно великият италиански дизайнер подготвя ревю-спектакъла си „One night only". "Освен огромен талант, Армани носеше в себе си светлина и особена харизма, която хората усещаха. Усмивката му от тази снимка вече ще озарява небесния моден подиум, а елегантността, която създаде и ни завеща, ще продължи да дефилира в спомените ни тук, на земята.“ Това написа в профила си във Facebook радиоводещата.

