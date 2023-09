Водещата на bTV Radio Надежда Василева, която разказа във включвания на живо от Венеция любопитни подробности за атмосферата на кинофестивала и интересните филми, успя да се срещне със световноизвестния дизайнер Джорджо Армани. Днес тя гостува в предаването „За града“ с водещ Георги Митов.

„Когато пристигнах във Венеция видях няколко яхти, една от които правеше голямо впечатление, проверих и разбрах, че това е яхтата на Джорджо Армани. В един от следващите дни решихме да видим яхтата отблизо. Тогава видях Армани, той обаче беше на най-високата част от яхтата, видях го само за няколко секунди, успях и да го снимам за секунда, след което той се прибра вътре. Почакахме с приятелите, с които бях, надявайки се той да слезе, но той не слезе. Продължихме да се разхождаме из Венеция. И няколко часа по-късно се разделихме с моите приятели, едни отидоха да гледат филм, други отидоха по други задачи. Когато ме питаха ти какво ще правиш, аз казах на шега – ще отида да видя какво прави Армани. Върнах се при яхтата и това е - както сме си говорили, да си в точното време на точното място. Буквално няколко секунди, след като се върнах там, усетих суматоха, обърнах се и видях Джорджо Армани, който идваше откъм сушата, беше с охрана, и се прибираше в яхтата си. Хората на място му ръкопляскаха, поздравяваха го, но отдалече. Реших и аз да се приближа, пожелах му успех на ревюто, което беше само няколко часа по-късно, но той изглеждаше много спокоен, нямаше никакво напрежение, беше усмихнат, лъчезарен, с много добро отношение към мен, успяхме да си направим и снимка“, разказа Надежда Василева.

В надпреварата за наградите на кинофестивала са 23 заглавия, сред които филмът „Присила“ на София Копола, който разказва за Елвис Пресли през погледа на неговата съпруга, филмът на Майкъл Ман за легендата на италианския автомобилен спорт Енцо Ферари, с участието на Пенелопе Круз и Адъм Драйвър, „Кучкарят“ на Люк Бесон, „Poor things“ с участието на Ема Стоун, „Маестро“, чиито режисьор е Брадли Купър, който е и в главната роля, и който разказва историята на легендарния композитор Ленард Бърнстейн.

Целия разговор с Надежда Василева за срещата с Армани, за неговата яхта, за ревюто и за кинофестивала можете да чуете на звуковия файл: