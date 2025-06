На 22 юни в Арена 8888 от 19:30 ч. в Арена 8888 олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн ще напише последната страница на кариерата си по време на своя бенефис-спектакъл.

Снимка: Lap.bg

Калейн ще излезе за последно пред българската публика, за да постави финалната точка на един спортен път, изпълнен с предизвикателства, върхове, спадове и най-вече стремеж – стремеж да докажеш пред себе си и света, че си състезателят, боецът, героят, в когото всички са вярвали още от първото стъпване в залата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със спортната журналистка и водеща на "Колко ми даваш?" по BTV Флорина Иванова:

Бенефисът „Преродена“ ще бъде своеобразна препратка към кариерата на Боряна и ще пресъздаде преживяванията на нашата шампионка чрез силата на изкуството – музика, танц и думи в едно. „Преродена“ ще преплете мотивите за доброто и злото, колебанието, себеотрицанието и надделяващото над всичко желание да преодолееш себе си и да победиш.

Снимка: Lap.bg

Заповядайте заедно да съпреживеем емоционалния житейски и творчески път на една съвременна героиня. На нашата голяма гимнастичка – Боряна Калейн!