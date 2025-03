„Вкусът на България“ е пъстроцветно преживяване от екрана на bTV, в което чрез храната откриваме прелестта на страната ни и хората, с които я градим. „Най-важното за нас е да поставим на преден план добрите примери на производство, на съзидание – от читалищата с даровити хора, през производителите на чиста българска храна до съдържателите на хотели и ресторанти. Те съставят доброто у нас.“ – разказва в студиото на bTV Radio водещата Мария Жекова.

Предаването ни среща с добрите хора, които са за пример със своята всеотдайност, със своето чувство за естетика, с отношението си към природата и храната, с гордостта си към България. Техният събирателен образ Мария Жекова обобщава с думите „неуморен труд“: „Това, че не се предават, че въпреки трудностите продължават, пазят културното наследство и го предават. Неуморният труд променя картинката към по-добра.“

Мария Жекова и екипът създават епизодите с невероятно уважение към това, което правят хората, които показват на екран. „Някои от тях мислят, че това, което имат да ни разкажат, не е ценно. Вдъхваме им кураж, че това, което правят, има смисъл и значение. С младите хора, които искат да променят България, се окуражаваме взаимно, че можем да го направим.“

Така чрез предаването се срещаме с наши сънародници, които ни вдъхновяват. И откриваме още и още за нашата страна. „Една от главните мисии на предаването е да разглежда гастрономията и кулинарията като неразривно свързани с нашето наследство и нашата природа. Така създаваме пълнокръвно преживяване за нашите зрители.“ – разказва Мария Жекова.

В новия сезон от 29 март екипът обръща специално внимание на българските производители. „Това е заявяването на нашата позиция срещу неглижирането на българския производител. Така искам да покажем за пореден път: че в България се провеждат невероятни продукти от хора, които заслужават да бъдат подкрепени от българския потребител. И с времето, енергията и парите си да градим България по начин, по който на нас ни харесва.“

Интервю на Светослав Николов: