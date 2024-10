През тази седмица bTV Radio ще отбележи 13-и рожден ден и по този повод в студиото си представяме всички членове на екипа. Водещата Надежда Василева гостува на Лили Ангелова в „За града“. “bTV Radio е ритъм на живот и една особена магия, при която дори и да си сам физически в студиото или си с гост, ти винаги си заедно с още хиляди хора, които те слушат. Радиото има голямо предимство, че когато се случва нещо важно, водещият може да реагира за секунди и да го съобщи. Това е и една голяма отговорност да си добре подготвен, да работиш в радио с актуални предавания означава да поддържаш един баланс между много добра информираност за всичко, което се случва в страната и по света и да имаш голямо любопитство към много широк спектър от теми. Да можеш да напипаш пулса на хората, които ни слушат, да усетиш какво им е интересно, кое е важно да знаят, кое ще им бъде полезно и ние заедно с колегите всекидневно се стараем да сме и актуални, и интересни и да сме полезни за слушателите. Също така да им разказваме истории, които да вдъхновяват”

За пътя в журналистиката на Надежда Василева, за нейната страст да пътува, чуйте в прикачения звуков файл.