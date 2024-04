Водещата на bTV Radio разказва какво е да скочиш с парашут от самолет от 4200 метра. “Усещането да скочиш с парашут от самолет е много специфично и е трудно да се определи с една дума. Индивидуално е за всеки един човек, за мен беше усещане, което носеше свобода, адреналин и много особена емоция. След като скочиш имаш около 50-60 секунди свободно падане. Падане, в което усещаш силата на вятъра, буквално летиш и гледаш това, което се случва около теб”, обясни водещата.

Цялото интервю с Надежда Василева може да чуете в прикачения звуков файл.