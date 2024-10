През тази седмица bTV Radio ще отбележи 13-и рожден ден и по този повод в студиото си представяме всички членове на екипа. Първи водещият Георги Митов гостува на Светослав Николов в „За града“. „В предаванията си достигаме до максимално широк кръг публика и се стремим да сме ѝ полезни с проверена и достоверна информация, да я запознаваме с интересни истории. Важно е да представяме и онези личности, чрез които да достигаме до непреходното и да се извисяваме.“ – посочи Георги Митов в интервюто.

bTV Radio e в помощ на слушателя – с информация, която е ориентир и посока. Нашият поглед е насочен към даването на светла перспектива към живота. „Важно е радиоводещият да има възможността да бъде политематичен – да обхване различни теми компетентно, коректно и с огромно уважение към събеседника и публиката.“ – посочи за работата ни Георги Митов.

Интервю на Светослав Николов: