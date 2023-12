Тази неделя, 17 декември, от 20:00 ч. по bTV е дългоочакваният грандиозен финал на десетия сезон на „Гласът на България“. Той ще премине в три вълнуващи етапа на живо, а в него зрителите ще определят кой ще стане новият „глас на България“ и ще вземе наградата от 50 хиляди лева. Финалът на обичаното музикално шоу ще може да се проследи и в 360-градусов стрийм на glasat.btv.bg, където водеща ще бъде миналогодишната победителка в музикалната надпревара – Жаклин Таракчи.

Снимка: bTV Media Group

На голямата сцена на „Гласът на България“ в пълен блясък и великолепие в неделя ще изгреят шестимата финалисти – Елена Попова, Надежда Ковачева, Димитрина Германова, Арканджело Д‘Анджело, Симеон Славев и Никола Янакиев, които вече са на една ръка разстояние от победата. С емоционално общо изпълнение, шестимата ще дадат страхотно начало на празничния финален епизод, а в първия етап всеки от тях ще пее в дует с един обичан български изпълнител. Звездите, които ще подкрепят финалистите в най-важния за тях момент, са Орлин Павлов, Графа, Анелия, Владо Михайлов, Маги Джанаварова и Дара Екимова. Как ще бъдат разпределени дуетите, ще стане ясно в неделя по bTV, но едно е сигурно – шоуто ще бъде невероятно!

Чуйте повече от водещият на шоуто Иван Тишев в интервюто на Георги Митов:

Your browser does not support the audio element.

В следващия етап финалистите, които продължат напред, ще изпълнят песен по свой избор и със сантиментална стойност за самите тях. В третия последен и най-емоционален етап на сцената ще останат само двама участници, които ще изпълнят песента, избрана от зрителите за тях от Музикалната банка в началото на седмицата. Този, който успее да докосне истински и грабне сърцата на зрителите, ще е големият победител този сезон!

Снимка: bTV Media Group

По време на целия финален концерт на живо, всички в залата и пред екраните ще могат да подкрепят своя фаворит чрез SMS гласуване. Линиите за гласуване ще се „отварят“ с началото на всеки етап и ще се „затварят“ на финала му. Във всеки етап зрителите ще могат да гласуват с до 40 SMS-а от един телефонен номер за всеки участник, а гласовете от всеки етап ще са с натрупване.

Снимка: bTV

Номерата за гласуване ще са достъпни по време на концерта - на сайта на предаването (glasat.btv.bg), в каналите в социалните му мрежи и на екрана в ефир по време на изпълненията. Тази неделя зрителите ще имат решаваща роля и само те с гласовете си ще изберат „Гласът на България“ в сезон 10. Големият финал се очертава още по-бляскав и емоционален, с много изненади, настроение и прекрасна музика изпълнена от шестимата невероятни финалисти.

В последния епизод ще звучат едни от най-големите хитове на български и световни звезди, като - Васил Найденов, Миро, Любо Киров, Robbie Williams, Beyonce, Lady Gaga, Графа, Queen, Aerosmith, Ed Sheeran, Sting, Abba, Celine Dion, Ricchi e poveri и едно специално изпълнение на вечната българска песен „Хубава си моя горо“. Треньорите DARA, Мария и Миро се вълнуват и репетират усилено с участниците за големия финал, а мастър Лечев, който неочаквано остана без свой представител в него, с усмивка и с типичното си чувство за хумор сподели, че се готви да се наслади пълноценно на предстоящия финален концерт от световна величина в „Гласът на България“ – в неделя от 20 ч. по bTV!