Днес се открива второто издание на фотоизложбата „Чуй гласа ми“. За втора година фондация Emprove ангажира обществеността с фотографското изкуство на Павел Червенков, за да подтикне мъжете да се грижат повече за душата си чрез споделяне – изричане на тревогите на глас. Посетителите застават „очи в очи“ с портрета, а чрез QR код слушат лично споделената от съответната личност емоционална уязвимост. Сред популярните мъже, включили се с лицата и гласовете си в изложбата, е колегата от bTV Светослав Иванов.

„Тази фотоизложба е много сходна с нашата работа. Освен да информирам, моят стремеж винаги е бил свързан с грижа за душите на аудиторията. Светът е прекалено бърз, започваме да губим представа за времето в информационен океан, в който информация тече по много канали. Това ражда много тревожност. Така възприех идеята на изложбата: спри за миг, замисли се, успокой се – животът е хубав.“ – разказа по bTV Radio за мотива си да се включи в „Чуй гласа ми“ Светослав Иванов. За изправянето пред собствените емоции той посочи, че основният фактор е семейството: „Когато имаш човек до себе си и дете, винаги се стремиш към слънчевата страна на живота. Това е моята рецепта.“ Чрез включването си в проекта той получава възможността да се види отстрани: „Снимката на Павел Червенков ме представя с естественото ми изражение. Погледнах на себе си като на един мъж, който води своите всекидневни борби.“

В тази роля е всеки от нас. Това ни прави съпреживяващи споделеното от участниците в изложбата и ни насочва към осмисляне на собствените емоции. Фотоизложбата „Чуй гласа ми“ се открива в 18:30 ч. днес в галерия MISSIA23 на ул. „Мизия“ № 23 в София и ще продължи един месец. Сред другите участници тази година са актьорите Владимир Пенев и Иван Бърнев, певецът и писател Папи Ханс, шампионът по мотоциклетизъм Мартин Чой, писателят Стефан Иванов. На откриването днес посетителите ще могат да разкажат и своите истории в специално отредено помещение. „Мъжът може да е силен и когато си позволи да бъде слаб. Споделените историите от живота ни насочват към идеята, че е нормално да говорим за нещата, които ни тревожат и натъжават, които са ни накарали да се чувстваме по-силни или по-слаби. И най-важното – призовават ни да се грижим за психичното си здраве. Искаме да насърчим хората да чуват гласа на своите близки.“ – посочи пред bTV Radio председателят на Emprove Олга Минева.

Като резултат от първото издание на инициативата миналата година в продължение на месеци десетки мъже се свързват за съвети с фондацията, във фокуса на чиято дейност е подкрепата на жени. Бизнесът кани експерти за лекции и работилници пред служителите. Една от тези компании дори основава първата в България мъжка група за разговори, в която основна цел е просто да се споделя и говори. Кампанията „Чуй гласа ми“ е част от #ИзкуствотоПробужда – поредица арт проекти на фондация Emprove, която чрез творчество цели да докосне и промени дълбоките пластове на съзнанието така, както само изкуството умее.

Интервюта на Светослав Николов: