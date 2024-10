bTV Radio празнува 13-ия си рожден ден и по този повод в студиото си представяме всички членове на екипа. Водещият Светослав Николов гостува на Лили Ангелова в „За града“. “Аз съм безкрайно щастлив от този екип, който сформирахме през годините. За нас bTV Radio е нещо много специално, много важно, много лично и този път напред сме избрали към слушателите. Радиото е въображение, сближаване, разказ. Същевременно и един такъв поглед отвъд онова, което ни е точно пред очите. Един поглед в съзнанието към онова хубавото, което е пред нас и ние трябва да бъдем негови застъпници. Трябва да се приближаваме към него, да приближаваме хората до него и това е силата на радиото, силата на bTV Radio”, каза Светослав Николов.

Каква е рецептата за успеха на радиоводещ и какъв професионален път е изминал Светослав Николов, чуйте в прикачения звуков файл.