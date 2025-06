По пътя на една мечта – Ладислав Цветков разказва за мореплавателки с мисия в съботния епизод на bTV Репортерите. Той документира тренировъчно плаване на дамски отбор, който се подготвя за тежката регата „Егея 600“ в района на Цикладите. „Но те решават под слогана „Време е да се осмелиш“ да превърнат своето действие в перспективна инициатива, като накарат и други дами да последват техния пример. Всяка от тях в интервютата отправяше послания, именно на лодката, където те трябва да се сработят, да се ценят, да си споделят силите, да могат да се подкрепят и да си прощават грешките.“ – разказа по bTV Radio Ладислав Цветков как дамите дават пример за отбор. А със своя филм той ни призовава към активна почивка – да се наслаждаваме на морето с ветроходство.

Интервю на Светослав Николов: