Ученици от СУ "Свети Патриарх Евтимий" в гр. Пловдив направиха радиотеатър на испански по bTV Radio. В предаването "За града" те демонстрираха езиковите си умения и артистичните си способности пред микрофона, като представиха откъс от прочутия средновековен пикаресков роман Lazarillo de Tormes /"Ласарильо от Тормес"/ на испански с превод на български език. С тази творба те ще вземат участие в рамките на XXVI Национален фестивал за училищен театър на испански език. На 12, 13 и 14 февруари 2026 г. той ще се проведе в София. Във фестивала, организиран от отдел „Образование“ към Посолството на Испания в България, ще вземат участие ученически групи от 24 училища от цялата страна. Театралният фестивал е културно и образователно събитие с голям отзвук в страната, чиито основни цели са развиването на образователните ценности посредством театъра и популяризирането и разпространението на испанския език и култура.

Фестивалът също така увеличава удовлетворението на учениците от познанията им по испански език и им предоставя възможността да участват в творчески и личностен обмен с учениците от други училища, поощрявайки театралните изразни средства като артистичен начин на комуникация и като инструмент за изучаването на чужд език. Отдел „Образование“ в сътрудничество с Министерството на образованието и науката на България и с подкрепата на Столична община и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ се обединиха в тази инициатива, в която осигурява възможност за участие на повече от 200 ученици и 40 български и испански учители, които са започнали работата по театралните пиеси още от месец септември 2025 г.

Снимка: Consejeria de Educacion de la Embajada de Espana

Фестивалът разполага също така с подкрепата на испански и български спомоществователи, които предоставят различни награди, една от които е образователно пътуване до Испания. Освен това отличилите се с първа и втора награда ще представят България в XXVI Международен фестивал за училищен театър на испански език, който ще се проведе в Мадрид, Испания между 8 и 11 юни 2026 г.

Какво е да правиш сценична постановка на испански в България? Чуйте в интервюто на Георги Митов с Емилия Маркова, преподавател по испански езищ от СУ "Свети Патриарх Евтимий" в Пловдив, Камен Стаменов, 12а клас, и Пресияна Начева, 11а клас и техните съученици в рецитала Адриана Йорданова, 12а клас, Александра Пануди, 12а клас, Боряна Стайкова, 12а клас. В разговора се включи и Рая Димитрова от 12а клас, която бе полуфиналист в „България търси талант" с пеене във вокална група „Бамбини":