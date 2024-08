Певицата Yoana разказа в ефира на bTV Radio за новия си сингъл „Розова утопия“. Автори на текста са двамата с Искрен Тончев-Iskrata, негова е музиката и аранжиментът на песента. За посланията, предизвикателствата около заснемането на видеото във водата на язовир, и как Yoana съвместява музиката с грижите за детето си, чуйте цялото интервю на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.