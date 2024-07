Най - разпознаваемата инициатива на Столична библиотека - кампанията „Зелени библиотеки“ в парковете на София стартира своето Десето юбилейно издание. Креативният летен формат за насърчаване на четенето от ранна детска възраст и привличане на нови читателски публики на една от най-старите културни институции на София – Столична библиотека стартира през 2015 г. с няколко скромни паркови локации. Днес картата на парковете със зелени пътеки към Столична библиотека обхваща 17 парка в различни части на столицата вкл. Природен парк „Витоша“ с развита мрежа от 7 къщички за книги на знакови места в планината.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с д-р Светослава Тончева, началник сектор „Обществени, естествени и точни науки“ в Столична библиотека, разположено в звуковия файл:

