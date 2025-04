След вълнуващ старт на музикалната кариера и разтърсващ дебют с песента Празна стая, талантът PRÉSSIE представя новото си парче – MERSÌ BUKU. То представлява последната, пета част от концептуалното EP F(AZ)I, вдъхновено от психомодела на Кюблер-Рос за петте етапа, през които човек преминава в скръбта си. Става дума за финалната фаза „Приемане" – моментът, в който болката, без да е изчезнала, някак омеква и се превръща в част от самия теб, в белег, който не те ограничава, а просто те променя.

MERSÌ BUKU звучи като прощален танц между болката и свободата. Текстът излъчва уязвимост, като същевременно остава откровен и дълбоко личен. Говори за нежна благодарност към загубата, която е оставила следа, но е отворила и път за по-нататъшно израстване.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с PRÉSSIE, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Песента завършва цикъла F(AZ)I – концептуален проект, в който всяко парче представя различна психофаза на развитие: Отрицание, Гняв, Преговори, Депресия и Приемане. MERSÌ BUKU е емоционален завършек, в който PRÉSSIE не просто преживява, а приема загубата. Не просто се сбогува, а благодари.

С този проект PRÉSSIE затвърждава себе си като глас на новото поколение артисти – искрени, артистични, дълбоки и неудобно истински.

Музиката, текстът и аранжиментът са дело на Преслава Димитрова и Ева Пармакова. Продуцент е MUZE Music.