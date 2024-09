Наситена концертна програма през септември отново ще завладее публиката на „Софийски музикални седмици". За първа година фестивалът продължава през есенния сезон отново с с международни гости, именити музиканти и изгряващи таланти, които ще представят палитра от камерни концерти. Ще прозвучат премиерни творби, ще има представяне на книги и един изключителен юбилей на маестро Васил Казанджиев.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Момчил Георгиев - фестивален директор на „Софийски музикални седмици":

Началото е отредено за 13 септември с гости от Южна Корея, които ще представят с минималистична музика за традиционни източни инструменти в галерия Униарт – НБУ.

„Софийски музикални седмици" продължава в камерна зала „България“ с Акордеонна фиеста с Ангел Маринов и неговите ученици на 21 септември. Мандолинен квинтет „София“ на 24 септември със солисти Анна Карадимитрова – сопран и Преслав Петков – кларинет и познатият китарист от БТР Славчо Николов. На 26 септември изключителното Клавирно дуо Иво Върбанов и Фиамета Тарли ще представят програма от Панчо Владигеров, Дариус Мийо, Дейв Брубек и Астор Пиацола.

В същия ден Столичен куклен театър представя Куклена опера „Художествено-драматичните преживявания на Канари” - либрето Алекс Александров, музика Георг Филип Телеман и Бистра Дилянофф.

На 27 септември предстои един проект PRESENT PAST съвместно с Гьоте институт по музика на Петър Керкелов и Чико Мело.

На 28 септември ще чуете смесица от барокови и етно инструменти в концерта на Алон Сариел – барокова мандолина и лютня, Юрген де Бруин – лютня, Калина Андреева – вокал и контрабас, Борислав Илиев – тамбура и китара, Христина Белева – гъдулка и вокал. Съвместен проект „Единни в многообразието“ по повод Белгийското председателство на ЕС.

За съжаление юбилейният концерт за 75-годишнината на Александър Кандов с участието на Анжела Тошева – пиано, Росен Идеалов – кларинет и др. се отлага за ноември.

Припомняме, че тази година във фокус на фестивала са българските композитори проф.Панчо Владигеров и акад.Васил Казанджиев. Техни произведения прозвучаха през изминалите месеци под мотото „Юбилеи и годишнини“. Предстои големият юбилеен концерт на маестро Казанджиев с премиерни творби на 30 септември, 19.00 ч. в Камерна зала „България“ заедно с познатия квартет „Фрош“, с неповторимото участие на именитите музиканти, някои от които ученици на маестрото: пианистите Гергана Несторова, Надежда Цанова и Стефан Врачев, Анжела Маджарова – арфа, Виктор Теодосиев – валдхорна. Празничният концерт ще бъде сред редица музикални гости заедно с големия маестро Васил Казанджев.

В съпътстващата програма на есенното издание на „Софийски музикални седмици" предстои представяне на редица музикални книги: на Полина Антонова за архивите на Димитър Ненов; на Кръстин Настев „Хорът и хоровият диригент в операта. Аспекти при работа с оперен хор“ и компактдиск на фестивала „Бъдещето днес“; книга за Александър Кандов; книга на Милена Божикова за Васил Казанджиев.

Подробности може да намерите на страницата www.sofiaweeks.com и https://www.facebook.com/sofiamusicweeks

Билети на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2024 г. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация.

Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.