Първото издание на новаторския Младежки фестивал "Деца на джаза" в град Шумен, организиран от Общински младежки дом в партньорство с радио Jazz FM, ще се проведе от 29 септември до 1 октомври на четири сцени и при свободен вход. Всяка година във фокуса на обучението на млади таланти от цялата страна ще бъде различен инструмент и ще се извежда нова нишка от музикалната история на Шумен в национален контекст чрез честване на неговите бележити личности.

Чуйте подробности от интервюто на Георги Митов със Светослав Николов- програмен директор на Jazz FM, разположено в звуковия файл: