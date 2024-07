За първи път варненската публика ще гледа операта „Самсон и Далила“ на Камий Сен-Санс в рамките на XV издание на фестивала Опера в Летния театър. Премиерата на 23 юли 2024 г., с диригент-постановчик Григор Паликаров, е съвместен проект с Националната опера и балет на Албания, постановка Пол-Емил Форни, режисьор на адаптацията Ада Гура.

Една от трите най-известни френскоезични опери, „Самсон и Далила“ е написана в последната четвърт на XIX век от композитора Камий Сен-Санс и либретиста Фердинад Льометр. Творбата разказва прочутата библейска история за Самсон – смелият предводителя на евреите срещу филистимците, съблазнен от красотата на Далила – жрицата на бог Дагон. В сюжета има сила, страст и предателство, а сценичният драматизъм и музиката оставят зрителите притихнали след всяко действие. Музиката на операта е изключително богата, с изобилие от въздействащи мелодии, а характерите на персонажите са изградени със силен психологиюъм. Арията на Далила “Mon coeur s’ouvre à ta voix” е сред най-красивите в световния репертоар за мецосопрано. Емблематичен откъс е и „Вакханалията“ от трето действие, изобразяваща съблазняването на Самсон от Далила, характерна с ориенталски мотиви, често изпълнявана и като самостоятелна концертна пиеса.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Даниела Димова- директор на ТМПЦ Варна, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

Режисьорката Ада Гура определя „Самсон и Далила“ като монументална творба, в която „Режисурата е повече концептуална, отколкото класическа и за публиката ще е лесно да припознае себе си и епохата, в която ние живеем, сравнявайки се с историята от древността“.

Прекрасни певци влизат в ролите на героя и изкусителката. Като Далила ще слушаме мецосопраното Викена Каменица – водещ солист на Албанската национална опера. В образа на Самсон ще се превъплъти италианецът Дарио ди Виетри – тенор с многобройни изяви в Арена ди Верона, Римската опера, Театър „Сан Карло“ в Неапол, оперните театри в Бари, Регио ди Парма, Салерно, Катания, фестивалът Пучини в Торе дел Лаго, Опера де Овиедо, Гръцката национална опера и др. Заедно с тях на сцената ще излязат варненски солисти Свилен Николов, Гео Чобанов, Евгений Станимиров, както и хорът и балетът на Варненската опера.

Билети ще откриете на касата на ТМПЦ- Варна, ФКЦ- Варна, Ивентим и bgbileti.

САМСОН И ДАЛИЛА

Опера от Камий Сен-Санс

Диригент Григор Паликаров

Режисьор Пол-Емил Форни

Адаптация Ада Гура

Копродукция с Национална опера и балет на Албания, с финансовата подкрепа на Фонд "Култура" при Община Варна

В главните роли:

ДАЛИЛА - Викена Каменица, Албания

САМСОН - Дарио ди Виетри, Италия

ВЪРХОВЕН ЖРЕЦ НА ДАГОН - Свилен Николов

АБИМЕЛЕХ - Гео Чобанов

СТАРИЯТ ЮДЕЙ - Евгений Станимиров

Оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна