Какъв е пътят да бъдеш приет в най-престижните университети в света? Как се прави най-правилният избор? И какво е бъдещето на изкуствения интелект? Чуйте разговора с Теодор Малчев и неговия баща - университетският преподавател и експерт по дигитален маркетинг Георги Малчев пред водещата Лили Ангелова.

