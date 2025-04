Седми протест в Княжево срещу безхаберието на пътя, организират жителите на Княжево.

Мястото на протеста ще се проведе на кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. Горнобански път /бул. Никола Петков/ на 16 април, сряда, от 18:00 ч.

Гражданското недоволство ще бъде изразено, "за да защитим тези, които вече не могат да го направят и за да спасим тези, които предстои да загубят живота си на пътя", поясняват организаторите.

Гражданите организират пролетно почистване на коритото на реката в Княжевска гора. Акцията ще се проведе на 17 април от 16 до 20ч. "Нека направим нашата градска среда по-чиста и по-красива!", призовават княжевци.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Любо Стефанов от гражданската онлайн платформа "Княжевецъ":