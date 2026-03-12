Средновековните български владетели представя в поредица от беседи археологът проф. Николай Овчаров на сцена „Централни Хали“. „Историята е като един пъзел, който трябва да бъде събран. Който не познава миналото, не може да гради бъдещето. Нашата работа е много важна от гледна точка на политиката и икономиката. Моята задача на живота като историк е да пресъздавам миналото. Идеята на тази поредица от лекции е да се представи средновековната история отпреди създаването на българската държава и се стигне до нейното загиване.“ – коментира ученият в интервю по bTV Radio.

Мениджърът на сцена „Централни Хали“ Драгомир Димитров посочи: „Идеята да поканя проф. Овчаров да стане партньор на сцената е част от нейното изграждане през тази година и половина, откакто е създадена и я менажирам. Ние вярваме, че науката трябва да говори пряко с хората. Това е първият ни проект с проф. Овчаров, но вероятно ще говорим за още проекти с него, за да можем да разкрием в цялост това, което той знае за историята, за да може хората да знаят истината.“

Беседите са веднъж месечно, като през март е на 12-и, началният час е 19.

Интервю на Светослав Николов: