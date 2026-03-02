Само на 3 март в Националния военноисторически музей посетителите ще имат възможността да видят оригиналното знаме – първообраз на българския трибагреник, един от най-ценните символи на държавността. Светинята, която рядко напуска фондохранилището, ще бъде експонирана специално и само на Националния празник, когато Музеят ще работи с обичайното си работно време от 10.00 до 17.00 часа и входни такси.

За първообраз на съвременното държавно знаме се счита трибагреникът, проектиран от Иван Параскевов, изработен от неговата дъщеря Стилияна и предназначен за българските доброволчески дружини в Руско-турската война. На 8 май 1877 г. те предават знамето на главнокомандващия руската Дунавска армия с молба да го връчи на някоя от опълченските дружини. Това обаче не се случва поради нежелание на руското командване Българското опълчение да има собствени знамена с българска символика. Знамето никога не се развява в бой, но съдбата му отрежда непредвидена вечност на първообраз на националния трицвет.

То е едно от първите знамена, при които цветовете бяло, зелено и червено са подредени в същата последователност, както в приетия по-късно български национален флаг. Именно тази последователност намира своето законово утвърждаване през 1879 г., когато Учредителното събрание приема чл. 23 на Търновската конституция, постановяващ „Българското народно знаме е трицветно и се състои от бял, зелен и червен цвят, поставени хоризонтално.“ Смята се, че именно знамето на Стилияна е послужило като вдъхновение при формулирането на този текст.

Цветовете и тяхната последователност остават непроменени в българската държавна символика до наши дни.

Над 1300 ученици от повече от 25 училища посетиха образователните програми на Националния военноисторически музей само за месец. През месец февруари Музеят реализира маратон от вдъхновяващи образователни инициативи, представящи ключови моменти и личности от българската история. Особен интерес предизвикаха програмите, посветени на Апостола на свободата Васил Левски, в които чрез истории, игри и автентични реликви децата се потапят в света на тайните комитети и борбата за свободна България.

Националният военноисторически музей предлага разнообразни образователни формати, разработени в три модула:

– теоретична част с интерактивна презентация

– музеен тур

– игрова и творческа дейност за затвърждаване на знанията

Този подход подпомага по-пълноценното усвояване на учебния материал и развива интереса към общото ни минало.

