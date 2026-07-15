Продължава инициативата "Филмова ваканция в парка: Лято без риск с книга и филм", която се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община – Лятна програма, превръща парк "Заимов" в предпочитано място за споделени, неформални и приобщаващи културни събития. Деца и родители ще се радват на седем дни, изпълнени с кино, въображение и незабравими срещи с любимите анимационни герои. Всеки ден от 11.00 ч. и от 18.00 ч. парк "Заимов" и в Докторската градина ще се превръща в кинозала на открито, където малки и големи ще могат да се насладят на едни от най-успешните и обичани анимационни филми. Входът е свободен.

"Филмова ваканция в парка" съчетава култура, образование и забавление, насърчава четенето и интереса към киното, създава пространство, в което децата могат да мечтаят, да се забавляват и да опознават света заедно.

А събитието "Голямата маса" ще се проведе на 25 юли. Кои са еконеволите пред жителите на „Оборище“? Каква е съдбата на Читалище "Алеко Константинов 1897"? Отговорите на тези и други въпроси, чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Божидар Емануилов от зам.кмет на район „Оборище“ с ресор екология, образование, спорт и култура: