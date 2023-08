Проектобюджетът на София за 2024 г. ще бъде над 2,5 млрд. лв. "670 млн. лв е капиталовата програма на София". Това заяви в ефира на bTV Radio зам.кметът в Столична община Дончо Барбалов. По думите му, са заложени 25 млн.лв за улично осветление. "Вече 70 процента от пешеходните пътеки са осветени", допълни той. Ще се финансира и поставянето на ограничители и пешеходни острови. От инвестициите за капиталови разходи, 200 млн. лв са предназначени за изграждане на нови улици; над 48 млн. лв - за ремонт на тротоари;104 милиона за канализация. "На 29 август в следобедните часове проектобюджетът ще бъде подложен на обществено обсъждане, като гражданите могат да участват на живо или онлайн", уточни Барбалов. Столична община очаква одобрението на финансовото министерство за допълнителни средства за изграждането на метролинията, свързваща кварталите „Хаджи Димитър“ и „Левски Г".

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със зам.кмета Дончо Барбалов:

Месец, преди началото на учебната година вече се поставя специална настилка с повишен коефициенти на сцепление на столични булеварди, близо до училища и детски градини. Тя е релефна, с дебелина от половин сантиметър и червена на цвят, за да привлича вниманието на водачите. Полагането й намалява спирачния път преди пешеходните пътеки и опасните зони, като може да се използва и в рамките на остри завои, където е важно доброто ниво на сцепление при всякакъв тип метрологични условия.

Снимка: БГНЕС

На 15 места в София ще се положи иновативната настилка особено на такива, които по закон не може да се поставят повдигнати пешеходни пътеки. Към момента такъв тип маркировка е положена на столичния булевард “Ал. Стамболийски“ при ул. “Осогово“, на бул. “Сливница“ при ул. “Русе“, на ул. “Н.Коперник“ (при 168 ЦДГ и 93то средно училище), а най-новата настилка от този тип се намира на пресечката на бул. “Васил Левски“ и ул. “Цар Симеон“ при Софийска математическа гимназия.