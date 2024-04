"Шофьорът на автобус № 26 е изгубил контрол над превозното средство и се е забил в оградата на гражданка на кв."Славовци" в гр. Нови Искър, като няма пострадали при инцидента. Има щети, нанесени върху оградата на имота. Гражданите са извозени от ЦГМ. Имаше спекулации, че произшествието е станало заради отворена шахта, но се очаква контролните органи да установят причините и как ще се възстановят щетите". Това коментира в ефира на bTV Radio зам.кмета на Район „Нови Искър“ Георги Богданов във връзка с вчерашната катастрофа, причинена от водача на автобуса, който е показал отрицателни резултати от тестовете за алкохол и наркотици.

Започва строителството на нова детска градина за 4 групи в с. Мировяне. Открита е процедура по ЗОП за изпълнител на проекта, чиято стойност възлиза на 4,636 млн.лв. "Детската градина предстои да бъде въведена в експлоатация по документи, като след това ще започне набирането на персонал и през месец септември трябва да бъде отворена за децата от района.

Очаква се до 2 месеца да започне строителството на детска градина в с. Войнеговци, като на мястото на старата сграда, ще са появи нова сграда, предназначена за 2 групи. Проектът е на стойност над 2,588 млн.лв. Издадена е виза за строеж на детска градина в с. Негован, като е направено градоустройствено обследване на имота, коментира районния зам.кмет.

Има и спечелен проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Негован и Курило, с които да се обновят фасади, покриви, дограма и др. Нови тротоари на основни пътни артерии се предвиждат със средства на Столична община. "Изграждаме канализация в кв.Кумарица и кв. Славовци", добави Богданов. "Предстоят идейни проекти и за други места", уточни той.

Богданов отбеляза, че състоянието на 5-те минерални извора на територията на район "Нови Искър" трябва да се подобри, тъй като "от цяла София идват граждани да ги използват, а достъпът до тях е затруднен. Идеята е да се отвори поне една от двете минерални бани в кв.Кумарица и кв.Гниляне".

Районът е атрактивен за колоезденето и крайградските спортове и сред приоритетите е изграждането на велоалеи. В училищния двор на 160 ОУ в с.Чепинци ще има нова спортна площадка. Готов е и проект за голяма спортна зала в кв. Курило, но се търсят възможности за финансиране, уточни Богданов. Според него, от 16 многофункционални обекти има 4 възстановени и реновирани спортни площадки. Те трябва да бъдат поддържани, тъй като има счупени елементи от експлоатацията. Поставено е ново осветление на игрищата в кв.Курило и Войнеговци.

Той обяви, че за първи път на 13 април от 12.00ч. в двора на 170 СУ "Васил Левски“ в кв. Курило Национален съюз „Единение“ ще направи възстановка с оригинални костюми и оръжия на "Избухването на Априлското въстание". Гражданите и гостите на района могат да присъстват безплатно на организираната проява.

