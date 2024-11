Тази година София ще посрещне празниците в блестяща украса, която ще обхване над 50 локации във всички райони на града. Столицата ще предложи празнични светлини, тематични зони за снимки, коледни базари и впечатляващи елхи, за да създаде топла и магична атмосфера за жителите и гостите си.

Третото издание на Sofia Christmas Fest – най-очакваният коледен фестивал, който носи празничния дух на София, бе официално открито в парковото пространство пред НДК.

Основен акцент на празничното преобразяване на София са красивите коледни елхи, които ще бъдат разположени на ключови места. Най-високата елха – 15 метра – ще се издигне на площад „Александър Невски“, която ще грейне тържествено на 1 декември със специална празнична програма.

Как започват празничните прояви в София? бъде ли разширен капацитета на центровете за настаняване на бездомници в студеното време? Ще има ли програма за топъл обяд и през тази година? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Надежда Бачева, зам.кмет на София в направление “Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“:

Работилница за коледни играчки и много изненади ще има на площад „Свети Александър Невски“ на 30 ноември. От 10:00 часа там децата ще могат да създават свои коледни играчки, които по-късно ще украсят столицата. На същото място ще пристигне и впечатляващият Камион на добрината на Coca-Cola, който ще бъде изпратен от София към останалите градове в страната.

В тази зона, до завръщането на Камиона в София на 19 декември, ще бъде разположена специална пощенска кутия за писма, която по време на обиколката из страната ще събира послания с добрини, изпратени от столичани към различни точки на страната и света.

На 21 и 22 декември, отново на площад „Свети Александър Невски“, ще бъде голямото закриване на турнето на Камиона на добрината с поредица от събития.

Пред НДК ще бъде поставена уникална 6-метрова елха, украсена с играчки, ръчно изработени от деца от 199 детски градини и децата от социалните услуги в София.

Модерна коледна елха ще краси и площад „Св. Неделя“, добавяйки стил и уют към празничната атмосфера.



Леденият парк ICE PARK SOFIA ще бъде открит във вторник, 3 декември, точно в 17.00 ч. Пързалката е позиционирана отново в центъра на София, в Княжеската градина до Орлов мост по подобие на тази във Виена, с ледено поле от близо 4 декара, което е половин футболно игрище. Трите големи площадки са свързани с широки заледени алеи с дължина 800 метра и това ще превърне пързалянето в приключение. Леденият парк е с Коледен базар, където каращите кънки и придружаващите ги могат да прекарат приятни минути в дните по празниците. Софийският „Айс Парк“ ще бъде най-голямото такова съоръжение на Балканския полуостров.



Церемонията по откриването ще е с изпълнения и демонстрации на млади таланти от водещите ни школи в ледените спортове. Очакваме ви – вторник в 17 ч. в Княжеска градина до Орлов мост.