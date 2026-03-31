Столична община предприема действия по обновяване и обезопасяване на ключови пътни участъци на територията на града за провеждането на Джиро д’Италия, съобщават от екипа. Предвидени са ремонтни дейности, както следва: - бул. „Самоковско шосе“ - в участъка от бул. „Копенхаген“ до Софийски околовръстен път; - бул. „Цариградско шосе“ - предвижда се повдигане на капаци на шахти, като към момента се уточнява обхватът на ремонтните дейности в участъка от бул. „Еминеску“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“. За него тече процедура по съгласуване, след което ще бъде предоставена допълнителна информация; - бул. „Цар Освободител“ - в участъка от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Васил Левски“.

От 1 април (сряда), при благоприятни метеорологични условия, започват ремонтни дейности по отделни участъци на бул. „Цариградско шосе", съобщават от Столична община. Предвидени са локални ремонти на настилката и регулиране (повишаване или понижаване) на нивото на капаците на дъждоприемни шахти така, че да съвпаднат точно с новото ниво на пътната настилка. Дейностите включват демонтаж, кофраж, бетониране и финално фиксиране на отливката. Целта е осигуряване на плавно преминаване на превозните средства без препятствия и правилно оттичане на повърхностните води.

При подходящи метеорологични условия се очаква до края на седмицата да започнат ремонтни дейности поетапно в следните участъци в посока център: от бул. „Копенхаген" до 4-ти км на бул. „Цариградско шосе"; от „Площад на Авиацията" до бул. „Васил Левски". Паралелно ще се работи и по ул. „Самоковско шосе" – в участъка от бул. „Копенхаген" до Софийския околовръстен път. Планира се обновяването на инфраструктурата в засегнатите участъци да бъде извършено в рамките на един месец.



Допълнително, Агенция „Пътна инфраструктура“ ще извърши ремонтни дейности по „Самоковско шосе“ в участъка от с. Кокаляне до Софийския околовръстен път. Екипи на Столичната община извършиха обход на трасето преди две седмици и продължават координацията с всички компетентни институции с цел навременно и качествено изпълнение на дейностите. „София е готова да посрещне Джиро д’Италия и да покаже своя дух, енергия и гостоприемство. На 10 май градът ни ще пише история - бъдете част от нея“, прикани всички жители и гости на София кметът Васил Терзиев. В дните до състезанието София ще предложи програма от съпътстващи събития, които ще превърнат града в сцена на големия спорт, а кулминацията ще бъде финалът на третия етап, когато погледите на света ще бъдат насочени към столицата.



Вече са активни и официалният сайт, както и Facebook събитието, където може да се следи актуална информация за програмата и подготовката. По улиците на столицата вече е и талисманчето на състезанието - емблематичният Лупо, което носи усмивки и настроение.



Общо 10 кандидатури са подадени в процедурата за избор на главен изпълнител на първия участък от бул. „Източна тангента“ – изцяло нова пътна връзка между Северната скоростна тангента и бул. “Владимир Вазов“. Това съобщи заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Процедурата е обявена от Столичната община за първия етап на булеварда – от пътния възел на Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов“. За участъка са приключили отчуждителните процедури и има влязло в сила разрешение за строеж.

Трасето е ключово за източните райони на София

„Участието на 10 фирми в търга показва висока конкуренция, добре подготвена процедура и доверие към възложителя. Конкуренцията създава предпоставки за постигане на по-високо качество при реализирането на обекта и по-добра цена“, посочи Лютов.

След избора на изпълнител, в законоустановения срок, ще започнат строителните дейности. Обектът ще бъде предложен за финансиране в Капиталовата програма за 2026 г.

Източната тангента ще поеме транзитния трафик. Предвижда се изграждане на кръстовище на две нива с бул. „Владимир Вазов“, което ще осигури връзки във всички направления. Проектът включва нова пътна инфраструктура, осветление, велотрасе и озеленяване, като се запазват съществуващи дървесни видове и се предвижда засаждането на общо 1 068 дървета и храсти.

Сред другите ключови проекти в източната част на града, по които работи Столична община, са изграждането на бул. „Копенхаген“, свързващ „Дружба“ и „Младост“, както и работата по бул. „Климент Охридски“.

Два участъка от бул. „Адам Мицкевич“

Паралелно Столичната община работи по градоустройствени и отчуждителни процедури за два участъка от бул. „Адам Мицкевич“. За отсечката между бул. „Сливница“ и моста при „Бакърена фабрика“ се провеждат процедури по устройствено планиране и отчуждаване, като се очаква инвестиционното проектиране да започне в рамките на около година и половина.

За участъка от моста при „Бакърена фабрика“ до кръговото кръстовище на "Ломско шосе" процедурите са в напреднала фаза и има готовност строителството да започне още през следващата година. Реализацията на двата участъка ще подобри проводимостта на движението и ще елиминира проблемни точки, включително участъци с остри завои.

В северната част на София се подготвят и други пътни проекти – продължението на бул. „Илиянци“ до връзката със Северна скоростна тангента, реконструкцията на бул. „Рожен“ от жп надлеза до надлез „Надежда“, както и ремонтът на „Челопешко шосе“. Подготвят се и проектите за ремонт на бул. “Княгиня Мария-Луиза“, бул. “Христо Ботев“ и бул. “Джеймс Баучер“.

Столичната община получи финално одобрение на проект за изграждане на ВиК инфраструктура от Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София.

Проектното предложение, внесено в Управляващия орган на Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 след одобрение от Общинския съвет, е за инвестиция във ВиК инфраструктура на София с мащаб, какъвто не е реализиран през последните години. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от Столичната община е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда. Общият размер на планираните инвестиции са над 224 млн. лв. (114,5 млн. евро). „31 хил. семейства в Столичната община ще бъдат свързани към нова канализационна мрежа и обновени водопроводи, като част от най-мащабната ВиК инвестиция в новата история на София“, каза кметът Васил Терзиев .

„Успяхме да защитим над 50 млн. евро безвъзмездно финансиране за ВиК мрежата на София, в какъвто мащаб досега не е имало. Преценихме, че размерът на инвестицията трябва да се увеличи, за да може след изграждането на инженерните мрежи улиците да бъдат завършени с нови настилки, тротоари и осветление. Предстои да стартира работа по строителството, за което сме обявили всички процедури“, заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

След оценка на Агенцията за обществени поръчки Столичната община обяви 20 процедури за избор на изпълнители, съответно 10 – за строител и 10 – за строителен надзор.

Общо 10 са обектите, за които трябва да стартира изпълнение:

изграждане на Водящ колектор и съоръжения в райони „Искър“ и „Панчарево“;

ВиК мрежи на кв. „Абдовица“, район „Искър“;

ВиК мрежи на с. Герман, район „Панчарево“;

главен канализационен клон III на кв. „Горна баня“, район „Овча купел“; обект в кв. Симеоново

ВиК инфраструктура на с. Иваняне, район „Банкя“;

ВиК инфраструктура на кв. „Илиянци“, район „Надежда“;

ВиК мрежи на кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“;

доизграждане на ВиК мрежи на гр. Нови Искър;

канализационна помпена станция в кв. „Орландовци“, район „Сердика“;

ВиК мрежи на кв. „Димитър Миленков“, район „Искър“.

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Предвижда се с изграждането на новата мрежа да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи. Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Срокът за изпълнение на проекта по Програма „Околна среда“ е до 31 май 2029 г.

Миналата година завърши изграждането на общо 86,4 км канализационна мрежа в 10 квартала и населени места на София, сред които „Кръстова вада-изток“, „Драгалевци“, „Суходол“, „Бенковски“, „Обеля“ и гр. Нови Искър, Банкя – кв. „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

Заместник-кметът Никола Лютов посочи, че с настоящия проект са предприети допълнителни мерки за качеството на работата. Заложихме допълнителни инвестиции, с който ще осигурим цялостно възстановяване на пътната настилка и тротоарите или направата на нови такива. Разширихме обхвата на проектите, за да избегнем дефицитите, които наследихме в предходните проекти и направихме нови договори за изпълнение, които защитават по-строго публичния интерес, заяви също Лютов.