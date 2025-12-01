На 2 декември с концертна програма ще бъдат запалени светлините на коледното дърво на София. В града се появиха първите коледни базари и атракциони, предстоят много фестивали и други културни събития. Като изключително наситена описа предколедната и коледна програма в София заместник-кметът по културата Благородна Здравкова в интервю по bTV Radio.

„Базарът пред НДК работи с пълна сила. Той е по-бляскав и по-разкошно украсен, а тази година към всичките атракциони се добави и ледена пързалка. Културната програма е изключително богата. Немският коледен базар пред Народния театър предлага забавления за всички и вкусно хапване. Тази година коледни елхи има в цяла София. Осигурихме средства за всички райони. Целта ни е човек бързо да може да стигне до място с коледно настроение, красота и културна програма. Погрижили сме се в цяла София да бъде така.“

На пл. „Славейков“ за първа година се провежда фестивал „Вино и шоколад“. Всеки район прави коледен базар или друг тип събитие. „Целта е да не събираме всичко в центъра, а празник да има навсякъде.“ – посочи Благородна Здравкова. За първа година на Малките Пет кьошета ще се проведе фестивал „Коледа на Малките Пет“, който започва от 7 декември. Коледни представления има в Театър „София“, Столичния куклен театър, театър „Възраждане“. Специална програма е подготвил Научно-образователният детски център „Музейко“. Празнични събития ще има и на сцена „Централни хали.“

Официалното коледно дърво и тази година е на пл. „Св. Александър Невски“, а при запалването на светлините му днес ще има празнична програма. Водещ ще бъде Венцислава Асенова от Столичния куклен театър. Ще посрещнем Дядо Коледа. В концерта ще участват Хорът към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ с диригент Николай Георгиев, Поли Генова, Орлин Павлов, детска вокална група „Смехоранчета“ с ръководител Галина Коджаманова и Комбо състав към Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител Михаил Йосифов, а солисти ще бъдат Моника Велчева и Дария Боева. На Новогодишния концерт на пл. „Княз Александър I“ ще пеят и ще свирят „Сигнал“, Mary Boys Band, Ирина Флорин, Николай Славеев, Преси и Димчо.

„Много ни се иска да създадем хубаво настроение. Погрижили сме се да има празник из цяла София. Тази година има по-богата коледна украса и благодарение на облекчените процедури, по които бизнесът може да се включи.“ – посочи за празничните светлини в София заместник-кметът Благородна Здравкова.

Интервю на Светослав Николов: