„Целта ни е до 2040-та година да сме климатично неутрални“. Това заяви в ефира на bTV Radio Юрген Чернохорски - заместник-кмет на Виена в направление „Климат, околна среда, демокрация и персонал“. „Това означава да преустроим целия град- не само по отношение на енергийните носители, а и транспорта и сградите“, добави той. Юрген Чернохорски е роден през 1977 г. Завършил е „Политикознание“ и „Социология“. Впоследствие влиза в редиците на Социалдемократическата партия на Австрия. От 2017г. до 2020г. е зам.-кмет по образование, интеграция, младежи и персонал, а от 2020г. отговаря за ресор „Климат, околна среда, демокрация и персонал“. „Общата ни цел е да съумеем да адаптираме София и Виена към бъдещето“, каза още Чернохорски. По време на гостуването си в София той проведе среща със столичния зам.-кмет по екология Десислава Билева, на която изрази интерес към обмяна на опит със Столична община. Зам.кметът на Виена посети измервателна станция на чистота на въздуха в ж.к. „Люлин“ и инсталация за биологично третиране на отпадъци „Хан Богров".

„Имаме специална програма във Виена за използване на все по-малко лични автомобили и повече градския транспорт“, разкри Юрген Чернохорски. „Направихме сериозни вложения в тази насока. За доизграждане на системата на метро транспорта са предвидени 5 млрд. евро. Идеята е Виена да не бъде град на колите, а град на хората…. Източник на замърсяване са и самите сгради. Целта е да поставят топлоизолация, за да използват по-малко енергия. Отоплението на дърва и нафта трябва да бъде премахнато напълно. Другата цел е 100-процентово спиране на употребата на газ. Направили сме план в рамките на 18 години до 2040г. да не използваме твърди горива за отопление. Именно това ще подобри качеството на въздуха“, смята той.

Снимка: Wien Energie Christian Hofer

Чернохорски коментира и отоплението в австрийската столица. „Изследванията показват, че 60 % от домакинствата се отопляват с централно парно. Останалите 40 процента използват други източници за отопление- газ, термопомпи и др. Част от енергията, необходима на топлофикационното дружество, идва от нискоемисионно изгаряне на отпадъци, а другата – от газови централи. Целта е да се откъснем от доставките на руски газ“, подчерта зам.кметът. Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Юрген Чернохорски, озвучено от Светослав Николов и разположено в звуковия файл:

Четирите топлоцентрали във Виена имат максимална мощност от около 1250 мегавата и могат да гарантират топлоснабдяването на Виена дори в случай на недостиг на газ като използват енергия от изгаряне на отпадъци, биомаса и промишлена отпадна топлина. През този отоплителен сезон системите редовно ще използват лек мазут, припомнят от „Ойроком-ПР“- Бюро за връзки с Община Виена. Общинското предприятие "Виенска енергия" (Wien Energie) до момента е складирало почти 20 000 тона мазут и е сключило допълнителни договори за доставки.

През лятото Виена запълни газовите хранилища над 90 процента, но основният приоритет е да се пести газ навсякъде, където това е възможно. До 2040 г. централното отопление във Виена трябва да стане неутрално по отношение на климата и по този начин да бъде независимо от скъпия внос на газ и нафта. През 2023 г. Виена ще пусне в експлоатация голяма термопомпа в пречиствателната станция Ебсвин, която ще може да снабдява 56 000 виенски домакинства с топлоенергия. От 2026 г. първата дълбока геотермална система в Асперн също ще произвежда възобновяема топлоенергия.

Снимка: Florian Wieser

Въпреки ограничения, свързани с енергийната криза, 27 търговски улици във Виена са празнично осветени и украсени. „Изцяло преминахме на LED технологии, които са енергийно ефективни. Въобще във Виена нямаме лампи от предишните, които да черпят сериозно електричество. Затова коледното осветление не струва скъпо е изключително изгодно“, сподели още Юрген Чернохорски - заместник-кмет на Виена в направление „Климат, околна среда, демокрация и персонал“.

Докато някои места в австрийската столица, като централната Рингщрасе например, ще останат без коледни светлини, повечето от търговските улици в центъра на града са осветени и тази година. За това се договориха представители на Община Виена, Виенската стопанска камара и Сдруженията на търговските улици. Според представителите Сдружението на търговските улици, коледното осветление вдъхва вяра, чувство за сигурност, но и привлича потенциални клиенти, което ще помогне за съживяването на местния бизнес.В същото време те се ангажираха със значително намаляване на потреблението.

Снимка: Krewenka/Steinbrenner

Повече от 85 процента от коледната украса във Виена се състои от екологични и енергоспестяващи LED лампички, които започнаха да се монтират преди около десет години. Коледното осветление ще остане да свети до 8 януари 2023 г. За да се намалят разходите, осветлението ще работи от 15.00 до 22.00 ч., а не до полунощ, както беше предишни години. Тази година коледните светлини ще греят общо 364 часа, а не 660 часа, както беше миналата година. Виенската стопанска камара е изчислила, че общото потребление на енергия ще бъде 49 000 kWh, което се равнява на годишното потребление на 14 жилища с четирима живеещи. Общото време за осветяване обаче няма да надвишава 364 часа, а по-голямата част от декорацията ще бъде осигурена от по-икономично LED осветление.

Монтажът на осветлението започва всяка година през октомври. Голяма част от работата може да се извършва само през нощта и зависи от метеорологичните условия. Разходите за коледната украса на 27 търговски улици в града се поемат от Сдруженията на търговските улици, Общината и Стопанската камара.