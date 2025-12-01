Столичната община от днес пое сметоизвозването в столичните райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“ заради изтичане на договора с фирмата, която извършваше досега тази дейност, а проведената обществена поръчка се обжалва в КЗК. В интервю по bTV Radio заместник-кметът по екология Надежда Бобчева коментира: „Този път започваме с пет собствени сметосъбиращи камиона и шест по-малки. Разпределени са задачите, уточнени са графиците и маршрутите. Районните кметове изключително много ни съдействат в този процес. Всеки от тях е направил организация за неговия си район. Ползваме и техниката на районите за подпомагане на процеса. В момента работим върху разширяване на капацитета. През тази седмица очакваме 6 нови допълнителни камиона и да поемем в цялост сметоизвозването.“ Тя съобщи, че на среща на щаба ще бъде направен пълен разбор и ще се планират бъдещите действия.

Кметът на район „Слатина Георги Илиев също пред bTV Radio посочи: „Все още се уточняват маршрутите и се напасваме. Колегите от района си свършиха работата – почистени са кошчетата на спирките, детските площадки. Непрекъснато сме в контакт с колегите от СО и СПТО. Работим. Засега е добре.“ Той каза, че районът всяка година купува нова техника за развиване на собствения капацитет, като сега разполага с три камиончета по 3 тона и половина, както и с две малки електрически камиончета. „Нашите служители имат опит и от това, че ги бяхме изпратили да помагат в „Люлин“ и „Красно село.“ – каза Георги Илиев. Той благодари на всеки гражданин, който е писал и се е обадил с готовност за помогне. „От сутринта имаме много предложения за помощ. Нека да видим как се развиват нещата, какво е необходимо и тогава ще кажа как могат да се включат.“

И заместник-кметът Бобчева и кметът Илиев подчертаха важността от разделно събиране на отпадъците, като конкретно за „Слатина“ Георги Илиев каза, че има уговорка с рециклиращите фирми при изпълване на контейнерите им гражданите да могат да оставят опаковани в прозрачни чували разделни отпадъци, които също ще бъдат извозени. Те призоваха хората да се въздържат от изхвърляне на едрогабаритни отпадъци, да пазят чисто, като изхвърлят битовия отпадък в добре завързани чували. Район „Слатина“ е закупил и от двата вида и те се раздават безплатно на желаещите.

По отношение на зимното почистване заместник-кметът Надежда Бобчева посочи: „Работи се върху намирането на допълнителна техника и увеличаване на капацитета. Проверява се дали и как разполагаемата техника може да бъде преоборудвана.“ Кметът на „Слатина“ Георги Илиев припомни за силата на общността случая с падналия сняг преди две години сняг, който изпочупил клоните на дървета с все още неопадали листа и в рамките на 48 часа всичко е било оправено с активното включване на живеещите в квартала.

Интервю на Светослав Николов със столичния заместник-кмет по екология Надежда Бобчева:

Интервю на Светослав Николов с кмета на столичния район „Слатина“ Георги Илиев: