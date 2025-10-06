„През първите 24 часа сметоизвозването от двата столични района „Люлин“ и „Красно село“ е по план.“ – коментира в интервю по bTV Radio заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева. След изтичането на договора със сметопочистващата фирма общината пое тази дейност в кризисна организация. Гражданите бяха призовани да изхвърлят отпадъците разделно, инсталирани са големи контейнери в 8 точки в „Люлин“ и три в „Красно село“, обслужват се и стандартните сиви контейнери. Отправен бе апел да не се изхвърлят мебели, едрогабаритни и зелени отпадъци, а ако това е наложително, да се прави на територията на съседните райони. „Отпадъкът е по-малко през тези два дни. Предполагам, че едната част е заслуга на гражданите. А другата част е, че се получи и малко, че старата фирма остави контейнерите необслужени през последните дни. Проверяваме този случай. Ако наистина се окаже, че не са обслужвали регулярно двата района, ще бъде санкционирана за това.“ – каза Надежда Бобчева.

Предстоят разговори с фирмите за разделно събиране на отпадъците да извозват събраното по-често. Разглежда се възможността за допълнителни точки за големи контейнери, а тези сега са съобразени с това да има място за маневриране на камионите. Доброволци упътват гражданите къде могат да изхвърлят отпадъците, разработват се информационни брошури, а чрез кюар код на стикери върху контейнерите ще може лесно да се информира за тяхното запълване. Сигнали за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци могат да се подават на платформата Call Sofia, както и до Столичния инспекторат и районните му подразделения. Служителите са инструктирани приоритетно да ги обработват. Инспектори са командировани на място, има и мобилни групи, които проверяват за нарушения. Получени са сигнали, че магазинчета и заведения изхвърлят отпадъци в общите контейнери, а те трябва да се обработват по друг ред, каза още заместник-кметът по екология.

„Ако се съгласим на тези условия, които фирмите предлагат, някои хора в тези два района трябва да плащат до 10 пъти по-голяма такса смет. Идеята е да устоим на този натиск.“ – посочи заместник-кметът Надежда Бобчева. В интервюто по bTV Radio тя каза още: „Обсъжда се трайно решаване на проблема, включително обявяване на обществена поръчка по спешност и необходимост. Обмисля се повишаване на капацитета на общината за справяне с подобни кризи чрез наемане и закупуване на допълнителна техника.“

Интервю на Светослав Николов:

Your browser does not support the audio element.

Снимка: bTV Новините