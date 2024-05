От 7 до 23 май на различни локации в София ще се проведе 17-то поредно издание на Международния фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик“. Мотото му през 2024 г. е „Повече от един танц“, а тримата съоснователите и организатори на фестивала, артистите Ива Свещарова, Вили Прагер и Стефан А. Щерев, обясняват защо: „В света на 17-тия „Антистатик” танцът не е просто акт на себеизразяване, а квантов скок, който преобразява не само пространството около нас, но и всеки вътрешен свят. През танца създаваме нови реалности, преодоляваме стереотипи, заличаваме погрешни представи, свързваме се с другите. Повече от един танц е нужен, за да продължим.“

Повече чуйте в прикачения звуков файл.