По традиция и тази година в зала „България" ще се проведе пресконференцията по повод 56-то издание на Международен фестивал „Софийски музикални седмици", превърнал се във витрина на българското музикалното изкуство. Той ще се проведе в периода 22 май – 3 октомври 2025 г. в столицата.

И тази година многобройни международни участия и изявени имена ще представят палитра от камерни и симфонични концерти, хорови изпълнения и т.н. Акценти с над 30 премиери, утвърдени звезди и изгряващи таланти от света и страната ще има в сърцето на София. В съпътстващата програма има представяне на дискове и книги, майсторски класове и конференции. Тези творчески инициативи ще създават музикалното настроение в столицата от 22 май до 6 юли, както и на есенното издание на фестивала.

Тази година във фокус на фестивала е композиторът Георги Арнаудов и жените композитори. Много наши музикални посланици по света ще дефилират на софийска сцена под мотото „Произведено в България". Инструмент във фокус тази година е арфата. Жанрът, който ще привлече вниманието, е монооперата, хоровите ансамбли също са във фокус през този сезон, а избраният изпълнители е Румен Цветков. Държавата, която ще привлече вниманието ни, е Бразилия.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Момчил Георгиев – директор и основен двигател на Международния фестивал „Софийски музикални седмици":

Your browser does not support the audio element.

На 56-то издание на фестивала, музикалните седмици ще отбележат значими годишнини, като 175 г. на първия български оркестър с наследник Симфониета Шумен с концерт на 20 юни, 150 г. Добри Христов и Морис Равел, 125 г. Бончо Бочев, който ще се почете на празничния 24 май, от Камерна капела „Полифония" с диригент Людмила Герова. 120 г. Георги Златев-Черкин, 100 г. Старозагорска опера, 100 г. Лучано Берио, 85 г. Стефан Попов, 80 г. Божидар Братоев, 75 г. Александър Кандов, Руси Търмъков и Румен Бальозов, 60 г. Албена Врачанска, Борислава Танева, 50 г. Камерен оркестър „Орфей" – Перник, както и 20 години от подписването на Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие.

Тържественият концерт за откриването предстои на 22 май от 19 ч. – Зала „България" със Софийска филхармония със солисти Александрина Пендачанска – сопран и Шломо Минц – цигулка и Найден Тодоров – диригент. В програмата: Вагнер, Брух, Рихард Щраус.

Програмата на събитията може да видите тук:

https://www.facebook.com/sofiamusicweeks; https://www.sofiaweeks.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0/

Билети на касите на зала „България" и в електронната мрежа.

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г. Носител е на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония. С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура".