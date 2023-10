Фестивалът "Пиано екстраваганца" започва с камерен концерт на италианският флейтист Масимо Мерчели и българският пианист Людмил Ангелов, който е и основател и артистичен директор на фестивала. Събитието предстои на 18 октомври от 19.30ч. в Софийската градска художествена галерия. В програмата ще чуете Соната в Си минор BWV 1030 от Й. С. Бах, Две пиеси за соло флейта из Концерт за флейта и оркестър от М. Наймън, посветен на Масимо Мерчели, Прелюд за соло флейта от Кш. Пендерецки, авторски аранжимент за Масимо Мерчели, Соната за флейта и пиано от Г. Доницети, Фантазия по теми от операта “Риголето” от Дж. Верди, Оп. 17 от П.-A. Женен, както и Соната за флейта и пиано FP 164 от Фр. Пуленк.

Чуйте повече за гостите и програмата на фестивала от артистичния директор Людмил Ангелов

Билетите са в продажба на касата на зала "България", в мрежата на Ивентим и на място преди концерта.

Масимо Мерчели е един от флейтистите в света, за които са писани или са посветени най-много творби от големите композитори на съвремието като Кш. Пендерецки, С. Губайдулина, Ф. Глас, М. Наймън, Е. Мориконе, Л. Бакалов, Р. Галиано, Г. Прокофиев и други, с които го свързва тясно сътрудничество.

Започва сам да се учи да свири на флейта от ранна възраст, след което става ученик на известните флейтисти Maxence Larrieu и André Jaunet. На 19 годишна възраст спечелва конкурса за първа флейта в Teatro La Fenice във Венеция, след което печели награди на престижните конкурси по флейта "Premio Francesco Cilea", "Concorso Internazionale Giornate Musicali" и "Concorso Internazionale di Stresa".

Масимо Мерчели е редовен гост на концертни зали от ранга на Carnegie Hall в Ню-Йорк, Herculessaal и Gasteig в Мюнхен, NCPA в Пекин, Teatro Colon в Буенос Айрес, Concertgebouw в Амстердам, Teatro alla Scala, Auditorium RAI в Торино, Victoria Hall в Женева, San Martin in the Fields и Wigmore Hall в Лондон, Parco della Musica в Роме, Филхармоничната зала в Санкт Петербург, Националната филхармония във Варшава, залата на Московската Консерватория, Mozarteum в Залцбург и залата на Берлинската филхармония. Сътрудничил е с артисти от класата на Yuri Bashmet, Valery Gergiev, Krzysztof Penderecki, Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu, Aurèle Nicolet, Anna Caterina Antonacci, Ramin Bahrami, Albrecht Mayer, Gabor Boldowsky, Jiri Belolhavec, Federico Mondelci, John Malkovich, Igudesman & Joo, Jan Latham-Koenig, Catherine Spaak, Susanna Mildonian. През ноември 2018 е специален гост на фестивала посветен на 85 годишнина на Кшиштоф Пендерецки във Варшава. През 2019 реализира премиерата на Концерта №2 за флейта и оркестър написан за него от Майкъл Наймън в Ла Скала, а през 2020, отново в Ла Скала, творбата “Ноктюрно-Пасакалия”, която му посвещава Енио Мориконе. През 2022 изпълнява световната премиера на "Dante concerto", композиран за него от Габриел Прокофиев, а през 2023 премиерата на 3 Концерта за флейта и оркестър, посветени на него от носителя на Оскар, Никола Пиовани.

Людмил Ангелов е роден във Варна. Завършва Държавната музикална академия “Панчо Владигеров”. Негови учители са Виктория Спасова, Людмила Стоянова и изключителният педагог Константин Станкович. Носител е на награди от международните конкурси “Фр. Шопен” (Полша), Palm Beach (САЩ), Piano Masters (Монте Карло) и World Piano Masters Tour (Франция).

Популярен на петте континента, Людмил Ангелов е изнасял рецитали, камерни концерти и е бил солиcт на реномирани оркестри, под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е в престижни зали като Берлинската Филхармония, “Музикферайн” и „Щатсопер“ във Виена, “Концертгебау” в Амстердам, “Плейел” и “Гаво” в Париж, ”Линкълн Център” в Ню-Йорк, “Ла Скала“ в Милано, “Алтеопер“ във Франкфурт, “Херкулес” в Мюнхен, BOZAR в Брюксел, KKL в Люцерн, Операта в Монте-Карло, Цюрихската опера, Националната филхармония и Националната опера във Варшава, “Аудиторио Насионал” в Мадрид, залата на Московската консерватория, KBS в Сеул и много други.

Записвал е за фирмите RСА, Gega new, Pentatone, Danacord, Non Profit Music, Toccata Classics, Hyperion, Vela Records, ARIA Classics и Virginia Records. Негов диск с произведения от Шопен е удостоен от Националния Шопенов Институт във Варшава с “Grand Prix du Disque Chopin”. През 2016 британската фирма Hyperion издава звукозаписната премиера на Концерт за пиано и оркестър Оп. 3 от Мориц Мошковски, записан от пианиста с Оркестъра на ВВС в Глазгоу.

Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изпълнявал многократно Интеграла на клавирното творчество на този композитор и е чест гост на най-известните Шопенови фестивали, включително фестивала „Шопен и неговата Европа“ във Варшава.

Людмил Ангелов е носител на наградата "Аполон Токсофорос" и член-кореспондент на Кралската Академия на изящните изкуства в Толедо. През 2011 е награден от Министерството на културата на Полша с медал “ГЛОРИА АРТИС“ за заслуги в популяризирането на полската музика по света, а през 2015 е удостоен с Голямата награда на град Варна за цялостната си дейност. Преподава като почетен професор в Нов български университет, където ежегодно изнася и голям майсторски клас. Канен е за жури на редица международни конкурси, между които „Фр. Шопен“ във Варшава през 2010, 2015 и 2021 г. През 2022 е удостоен със званието Почетен гражданин на София и става носител на най-високото отличие на Министерството на културата, „Златен век – огърлие“.