Днес започва петото издание на фестивала „Jazz Велинград“ – уникален форум, който съчетава музика, образование, диалог между поколенията и среща на различни творчески общности. Събитието се организира от Община Велинград, ЦПЛР – ОДК – Велинград и Jazz FM Radio.

На 15 и 16 юли от 20:00 часа площад „Николай Гяуров“ ще се превърне в сцена на два незабравими джаз вечера с вход свободен.

Публиката ще се наслади на впечатляваща програма с участието на JazzBoree, Теди Кацарова и BNBand, както и на Бигбенд Благоевград с диригент Борис Янев, които ще представят специален премиерен проект с Румяна Коцева, Апостол Апостолов – Толи и Лъчезар Кацарски. В концертите ще се включат и талантливи изпълнители от Велинград – Вокална група „Велина“, ДЮВИШ „Звънче“, Младежката музикална формация и Клуб по спортни танци „Импулс Велинград-2002“.

Фестивалът предлага и открити уроци по музика и творчески работилници за деца и младежи, които ще се проведат от 16:00 часа в ЦПЛР – ОДК – Велинград. Те ще бъдат водени от утвърдени музиканти и ще дадат възможност на младите таланти да се докоснат до професионалното музикално изкуство.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с програмния директор на Jazz FM Radio Светослав Николов: