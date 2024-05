Столичната община организира мобилни пунктове за събиране на отпадъци от мебели от домакинствата. За първи път, освен стари мебели, се събират и използвани матраци. Кампанията „Освободи се от старите мебели и матраци! Дай ги за рециклиране!“ е организирана в сътрудничество с Кроношпан – България и Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Събирането на едрогабаритни отпадъци в София, по принцип, се осъществява като домакинствата ги оставят до сивите контейнери за смесен битов отпадък в точно определени дни и по график за всеки район се извозват. Тази година се предоставя още една възможност за събирането и оползотворяването на тези отпадъци в периода на пролетното почистване чрез мобилните пунктове.

С помощта на партньорите в кампанията събраните мебели и матраци се връщат обратно в икономиката или като материали в редица индустрии, или за повторна употреба след предварителна подготовка. С това се пестят ресурси и въглеродни емисии с всички ползи за околната и градската среда.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Емил Георгиев- директор Дирекция "Планиране и управление на дейностите по отпадъците“ в Столична община, дългогодишен консултант и университетски преподавател по зелен маркетинг, кръгова икономика и устойчиво развитие:

Разделното събиране на отпадъците, повторната употреба, намаляване на депонирането, ограничаване на нерегламентираните сметища и предотвратяване на замърсяването на въздуха с незаконно изгаряне са основни приоритети на Столичната община в устойчивото управление на отпадъците.

Акцията започна в град Нови Искър. На 28 май мобилният пункт работи в район „Студентски“ – ж.к. „Дървеница“, пред бл. 38, ул. „Пловдивско поле“, както и в район „Младост“ – ж.к. „Младост 3“, паркинг по протежение на ул. „Жечо Гюмюшев“.

Според графика, пунктовете са отворени от 10:00 до 20:00 часа в следните райони:

29 май

Район „Подуяне“ – ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Резбарска“, ул. „Уошбърн“ и ул. „Арчарица“ Район „Оборище“ – срещу бл. 18, до бул. Ген. Данаил Николаев“

30 май Район „Витоша“ – кв. „Княжево“, пл. „Сред село“

31 май Район „Искър“ – ж.к. „Дружба 2“, ул. „Делийска воденица“

3 юни

Район „Изгрев“ – ул. „Тинтява“, под моста с бул. „Драган Цветков“

Район „Слатина“ – ул. „Гео Милев“ и ул. „Слатинска река“

4 юни

Район „Красна поляна“ – пред стадион „Септември“

Район „Овча купел“ – до бл. 2, ул. „Президент Линкълн“

5 юни

Район „Възраждане“ – ул. „Добруджански край“

Район „Надежда“ – кв. „Надежда 1“, паркинг пред бл. 138