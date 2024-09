20 български пивоварни ще предложат своите уникални бирени рецепти по време на фестивала “Улица Хмел”, който ще се проведе на 27, 28 и 29 септември при пилоните на НДК.

За втора поредна година ще можем да опитаме от огромното разнообразие от различни стилове бира - съвременни и традиционни, а зад щандовете ще стоят самите пивовари, които ще сипват от своята бира, готови да си побъбрят с всеки любител на качественото пиво.

Компания на бирата ще правят изкушения от крафт фуудс сектора, бургери, барбекю, текс мекс кухня, пица и паста и, не на последно място, натурални фермерски продукти от мрежата производители на Кооперация “Хранкооп”.

Над 50 малки български производители, занаятчии, кулинари и организации с кауза ще се представят на събитието. През трите фестивални дни посетителите ще могат да намерят богато разнообразие от фермерски продукти - мед и пчелни, млечни и месни, билки и билкови тинктури, екзотични люти чушлета и продукти с тях, печена тиква и десерти с нея, сушени сливи и пестил, мед и шоколад с шафран, вино и винена литература, ракия само от череши, както и хляб и печива с квас, сладолед и сладкиши, пробиотични напитки и специални видове кафе и какао.

В специално обособена арт зона пък ще се представят занаятчии с художествено плетиво, авторски бижута и картини, дървени и кожени аксесоари, сувенири с традиционни български шевици, натурална българска козметика, восъчни кърпи и торбички, топки за сушилня, настолни игри и организации с кауза.

Снимка: Кооперация Хранкооп- София

И тази година ще има богата програма от съпътстващи събития. Концерти на живо, демонстрации по приготвяне на бира, готвене на традиционна трахана, игри с дегустации, надяждане с люти чушки и много други забавления очакват посетителите на събитието. Децата пък ще могат да посетят интересни и забавни арт работилници и да се включат в различни игри по време на феста.

Входът за всички събития по време на Фестивала на българската крафт бира е свободен.

Повече информация за събитието можете да получите от неговата страница: https://www.facebook.com/events/950731583500326/

Скоро там ще бъде обявена пълната програма на събитието и списъкът на участващите пивоварни.

Чуйте повече от интервюто на Светослав Николов с организатора Ралица Касимова от Кооперация Хранкооп – София, разположено в звуковия файл: