В допълнение към UV защитата, редовните прегледи са най-важната стъпка в превенцията на рака на кожата. Ето защо La Roche-Posay организира безплатни профилактични прегледи, като част от кампанията #SAVEYOURSKIN. В последните години броят на диагностицираните случаи на кожен рак нараства, поради което е важно да се популяризира необходимостта от редовни прегледи, както и защита срещу UV лъчите.

От 27 май до 9 юни дерматолозите ще бъдат на разположение на гражданите в София, Пловдив, Варна, Бургас, Плевен и Благоевград по предварително определен график на датите. Това е възможност за всеки да получи съвет и експертно мнение за състоянието на кожата си.

Безплатни дерматологични прегледи на бенки от 09:00 до 20:00 часа (с почивки от 11:30 до 12:00 часа и от 17:30 до 18:00 часа) на следните места:

27 и 28 май СОФИЯ - Паркинга на пл. "Александър I Батенберг" 30 май ПЛОВДИВ - Южната страна на Централна поща, до паркинга на х-л Трумонциум 3 юни БУРГАС - Пл. "Тройката" 5 юни ВАРНА - Пиацата пред Катедрален храм "Свето успение богородично" 7 юни ПЛЕВЕН - Пл. "Възраждане", между Храм-паметник "Св. Георги Победоносец" и читалище "Съгласие 1869" 9 юни БЛАГОЕВГРАД - ул. „Свети Иван Рилски“ (зад Операта)

Запишете своя час за преглед на официалния сайт на La Roche-Posay

Целта на кампанията #SaveYourSkin е да повиши информираността на гражданите за значението на слънцезащитата и превенцията на злокачествените кожни тумори. Редовните прегледи и самопрегледи са ключова стъпка в превенцията на меланома - най-опасната форма на кожен рак. Ако не се открие навреме, той може да протече много тежко и има лоша прогноза. Въпреки това, когато се диагностицира на ранен етап, лечението е възможно в цели 99% от случаите.

Миналата година в кампанията #SaveYourSkin бяха извършени около 1,456 прегледа в 22 града в България, открити бяха 46 съмнителни лезии и пациентите получиха препоръки за по-нататъшно лечение. Меланомът най-често изглежда като асиметрична бенка с неравномерни ръбове, а цветът може да бъде тъмнокафяв, черен, червен или син.

Д-р Мина Сълева-Статева, дерматолог в УМБАЛ “Александровска”, главен асистент и преподавател в катедра “Дерматология и венерология” към Медицинския университет София, подчертава, че:

„Много пациенти подценяват риска от рак на кожата, но статистиката показва, че той е един от най-често срещаните карциноми и заболеваемостта продължава да нараства. Откриването на меланом в ранните стадий значително увеличава шансовете за успешно лечение и преживяемостта. Меланомът може да се развие бързо и да стане животозастрашаващ, ако не бъде диагностициран и лекуван навреме. Затова не пропускайте своя годишен скрийнинг при опитен дерматолог – вашето здраве заслужава това внимание!“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Йоана Колева - мениджър „Медицинска комуникация“ в Loreal Dermatological Beauty и дерматолога д-р Мина Сълева-Статева от УМБАЛ "Александровска", разположено в звуковия файл:

Кампанията #SAVEYOURSKIN ще продължи и през месец Юни с безплатни прегледи в кабинетите на дерматолози от цялата страна.

ОБЕДИНЕНИ ПО СВЕТА – 540 000 БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДА В 35 СТРАНИ

La Roche-Posay, глобален дермокозметичен бранд, препоръчван от 90 000 дерматолози по целия свят*, от години е посветен на повишаването на осведомеността за превенцията на рака на кожата. От 2014 г. насам са извършени над 540 000 безплатни прегледа в 35 страни в рамките на кампанията #SaveYourSkin, която освен прегледи включва и обучение на гражданите, безплатни съвети от дерматолози и препоръки за ефективна SPF защита.

Станете част от тази важна инициатива, запишете си преглед във вашия град и Спасете Кожата Си #SaveYourSkin!