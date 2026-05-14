Как да разпознаем инсулта и защо България е на първо място в Европа с най-много случаи годишно? В ефира на bTV Radio отговори на тези и други важни въпроси дадоха инж. Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия, и д-р Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията.

Инж. Дорина Добрева обясни, че сред причините за тревожните данни са на първо място липсата на превенция и липсата на липсата на разбиране за този вид превенция, и още:

„Неразпознаването на рисковите фактори, върху които може да се влияе, за съжаление и в последващата фаза при настъпване на инцидент, липса на познание за симптомите на инсулта. Нека все пак да бъдем реалисти. Тези данни, които цитираме и заради които за съжаление България е на първо място, би трябвало да бъдат проверявани, ние настояваме като асоциация те да бъдат много достоверни и проверени няколкократно. И разбира се, целта не само на Европа, но и на България като лидер в тази тъжна статистика е да намалеят този брой инциденти. И нека не забравяме, че това заболяване е предотвратимо и лечимо. Тоест само разпознавайки рисковите фактори и правилното лечение на едно високо кръвно налягане, само по себе си би довело до намаляване на този тревожен брой.“, посочи инж. Добрева.

Д-р Георги Георгиев подчерта, че един от рисковите фактори за инсултите е замърсеният въздух, като неговата относителна тежест е 20%. По отношение на рисковите фактори, които хората често пренебрегват и грижата за здравето, той отбеляза:

„Преди всичко трябва да променим отношението си към личното здраве, да обръщаме по-сериозно внимание на това какво тялото ни подсказва, че не е наред. Много често младите хора пренебрегват фактора високо кръвно налягане и не го отчитат, не го измерват. Стигаме до ситуации, в които получаваме инсулти в много ранна възраст, която е трудоспособна, и в която хората би трябвало да отглеждат децата си. За да не се стига до това, има много индикации, тялото ни подсказва. Едно от нещата, които можем да установим е следобедното приискване да хапнем нещо сладко. Това е фактор, който ни подсказва, че трябва да проверим кръвната захар, ако тя е повишена, съответно трябва да се ориентираме към това да регулираме този рисков фактор, който също може да доведе до инсулт или до сърдечно заболяване, освен до диабет, който е непосредственият риск. Нещо, което е много съществено и последните години се опитваме да го популяризираме сред обществото, това е замърсеният въздух. Като самостоятелен рисков фактор, около 20% е неговата относителна тежест, което го изравнява почти със стойностите примерно на вредния хранителен режим. Разбира се, докато бихме могли да въздействаме повече върху начина, по който се храним, по-трудно бихме въздействали върху околната среда и чистия въздух около нас. Но ако си изберем на въздействаме върху тези рискови фактори, както и затлъстяването, застояването примерно, бихме могли по-често да се разхождаме в парковете сред чистия въздух и да дадем възможност на организма да релаксира и да се възвърне към нормалния ритъм. Един от най-съществените проблеми е, че нашият съвременен начин на живот е интензивен по отношение на натоварването психически, но е много бавен по отношение на натоварването физически. И този дисбаланс се отразява пагубно върху нашето тяло. То е изградено да се движи, да обслужва начина, по който да добиваме храната си, така че този режим е неестествен, той води до съответните реакции на организма, една от които може да бъде в тази посока“, обясни д-р Георгиев.

Три са симптомите на инсулт:

„Асиметричност на устата, провисването на усмивката или невъзможност да се усмихнете симетрично, невъзможността да задържите успоредно двете си ръце или изтръпване и слабост в единия крак или ръка, и завалване на говора, неразпознаваема реч, невъзможност човекът да повтори едно просто изречение или да каже как се казва. Това са трите симптома, след които незабавно трябва да се търси 112 и да се съобщи за инсулт.“, посочи Дорина Добрева.

