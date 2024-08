Стартира кампанията „Излез от пътя на лошия холестерол! Изследвай се!“. Официалното й откриване бе на една от „спирките на здравето“, която се намира на Орлов мост.

"Гражданите ще се запознаят в детайли чрез брошурите, които ще бъдат разположени в пунктовете за превозните документи", заяви пред bTV Radio новият изп.директор на Центъра за градска мобилност Румяна Милова.

Your browser does not support the audio element.

По данни на НЦОЗА от 2020г. всеки осми българин над 20 години е с повишен холестерол. Повече за контрола на холестерола разказа д-р Гергана Николова, семеен лекар с над 30-годишна практика, чиито съвети за справяне с повишените му нива са на „спирките на здравето“ в София.

"Много малко хора спортуват активно и отделят всеки ден за движение или упражнения. Стресът и неправилно разпределение на храненето, алкохола и тютюнопушенето са сред рисковите фактори", заяви тя. "При изследването на липидния статус при децата на 16-годишна възраст веднъж годишно откриваме генетична предопределеност", каза още д-р Гергана Николова, член на УС на НСОПЛБ и и общопрактикуващ лекар.

Your browser does not support the audio element.

"Пълният липиден профил се поема от НЗОК. Близо 14 % от българите имат високи нива на холестерола. Всеки четвърти пациент над 16-годишна възраст не се е изследвал", посочи д-р Благовеста Пенчева- лабораторен директор на "Рамус". Изследванията за sdLDL-холестерола са по-достъпни до 31 октомври 2024 г.

Your browser does not support the audio element.

„Спирките на здравето“ са с визиите на изтъкнатите ни спортисти - най-добрият баскетболист Александър Везенков, който е и един от посланиците на инициативата, гимнастичката и олимпийски медалист Ренета Камберова, световният и европейски шампион по борба Иво Ангелов и един от най-добрите еквилибристи в света Енчо Керязов.

Те подкрепиха каузата за навременно изследване на холестерола като всеки от тях има своя „спирка на здравето“, на която апелира за грижа към здравето. "Лошият холестерол е основният рисков фактор за сърдечно-съдовите заболявания. Най-важна е превенцията. ", подчерта Ренета Камберова.

"Ако не си здрав, няма как да събднеш мечтите си. Като професионален спортист, правя изследвания на всеки три месеца", посочи Иво Ангелов.