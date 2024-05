Трима от авторите, носители на специално отличие на Наградата за литература на Европейския съюз за 2024 г, гостуват в София в рамките на Пролетния панаир на книгата, организиран от Асоциация "Българска книга".

Защо е важно четенето за децата? Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с писателите Тодор П. Тодоров, Дениз Утлу и Мария Елизабет Брагадотир /в превод на Георги Исаев/, разположено в звуковия файл:

Тодор П. Тодоров (1977, София) е български философ и белетрист. Автор е на два сборника с разкази и един роман: „Приказки за меланхолични деца“ (2010), „Винаги нощта“ (2012) и „Хагабула“ (2022). Разказите му са преведени и публикувани в Германия от Groessenwahn Verlag (Франкфурт на Майн). През 2011 г. печели наградата „Рашко Сугарев“ за най-добър фантастичен разказ за „Ван Гог в Париж“. Романът му „Хагабула“ получава Националната литературна награда на България от Национален фонд „13 века България“ за най-добър роман на годината през 2023 г. Тодоров е бил гост на много панаири на книгата и фестивали, включително на Лайпцигския международен панаир на книгата. През 2015 г. Тодоров изнася лекция на събитието „Нощ на философията“ в Ню Йорк, организирано от културните служби на френското посолство и Украинския институт в Америка.

От 2001 г. Тодоров води курсове по История на философията, Медийна култура, Постхуманизъм и митологии на бъдещето в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Дениз Утлу е роден в Хановер през 1983 г. и учи икономика в Свободния университет в Берлин и в Университета Париж I Пантеон-Сорбон. Дебютният му роман Die Ungehaltenen е публикуван през 2014 г. и е адаптиран за сцена в театър „Максим Горки“ в Берлин през 2015 г. Вторият му роман, Gegen Morgen, е публикуван от Suhrkamp Verlag през 2019 г. Освен това той е автор на пиеси, поезия и есета, а също така провежда изследвания в Германския институт за правата на човека. През 2021 г. е удостоен с наградата „Алфред-Доблин“ за откъс от „Vaters Meer”. През 2023 г. получава Баварската награда за книга за „Vaters Meer“.

Мария Елизабет Брагадотир (р. 1993 г.) е завършила философия и е работила като журналист в исландски вестник и в националното радио. Дебютната ѝ книга, сборник с разкази, озаглавен „Стая в друг свят”, получава единодушно одобрение както от критиката, така и от читателите. Книгата е избрана за „Откритие на годината” от водещия исландски вестник Morgunblaðið и за едно от трите най-добри художествени произведения на годината от исландските книжари. Мария е била модератор на дискусии на Международния литературен фестивал в Рейкявик и Icelandic Noir, като е участвала в дискусии със забележителни личности като испанския писател Алехандро Паломас и норвежкия писател Вигдис Йорт. През 2022 г. тя участва като гост в „Месеца на авторското четене”, най-големият литературен фестивал в Централна Европа.