Художникът Драган Немцов - Драго е живял във времето на два века, бил е свидетел на Втората световна война, Желязната завеса и Берлинската стена. Обича София и я рисува с очите на артист-откривател, с внимание към всеки детайл. Днес в 17 часа в Столичната библиотека се открива неговата изложба „София с две лица“. Тя може да бъде видяна до 11 декември. Куратор на изложбата е Евгения Атанасова-Тенева. Пред bTV Radio художникът разказа за социално-критичните щрихи в картините си.

„Показвам само тези части от София, тези 2 лица, които са свързани с доброто и красотата. Има асоциации, които предизвикват някои картини със своите образи. Например полетът на орлите на Орлов мост – всъщност намеква за полета към свободата. Приемат някои образи в картините – окованият лъв, който за мен е метафора за неизразения пълен творчески потенциал на българския народ. Защо съм махнал надписа на Народното събрание – защото смятам, че днешната актуална обстановка не е достойна за такъв надпис. Бих написал друг – разделението унищожава народността и държавността. Но това са все пак лични асоциации. На преден план излиза хармоничната връзка между архитектурни забележителности и природна среда. София е много красива със своите природни архитектурни дадености. Често пъти не ги виждаме, а когато започна да ги рисувам, изцяло останах изненадан от богатството и красотата на тези неща.“, разказа Драган Немцов.

Художникът е бил свидетел на Втората световна война.

„Най-интересното и съдбоносно за мен беше първата среща в София с лицето на войната – 1943г., когато бяха бомбардировките. След това се изнизаха години, изниза се векът. София расте, но не старее. София е чуден град. Заслужава да бъде рисуван. Попитахте ме за днешната обстановка какво ми е мнението, аз не искам да политизирам, но това ежедневно показване на политически и социални противодействия, противоборства, напрягане на всички усилия за надмощие над другия, ми се струват не само недостойни за един народ, но недостойни за отделния човек. Може да се намери път към доброто, към единението, да вървим напред“, допълни Драган Немцов.

