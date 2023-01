Жителите на емблематичната столична улица "Цар Иван Шишман" настояват тя да остане отворена за движение на автомобили и да не се превръща в пешеходна, каквито идеи се чуваха през последните месеци и от страна на общински съветници.

"Основният ни аргумент е, че това е изцяло жилищна зона. Не са взети гледните точки на живущите основно и се опитват да се прокарат някои не много практични идеи, само и само предвид пешеходното ходене на софиянци да бъде облагородено, което е абсурдно, на фона на статистиката, че сме петият по зеленина град в Европа и не виждаме никакъв смисъл пешеходното ходене да е по улиците на София", посочи Венцислав Банчев от инициативната група „Спаси Шишман“.

Според него са изкривени и манипулирани данни, които се цитират, че 85% от преминаващите по улицата са пешеходци. Венцислав Банчев очаква темата за улицата да бъде поставена отново преди местните избори в София.

Цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.