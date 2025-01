Facebook планира да замени своите фактчекъри с „бележки от общността“, ход, който изпълнителният директор на Meta Марк Зукърбърг каза, че ще позволи на социалната мрежа да се върне към „корените на свободното изразяване“. Как това ще се отрази на потребителите чуйте от преподавателя и експерт по дигитален маркетинг Георги Малчев в интервю пред водещата Лили Ангелова в предаването “За града” по bTV Radio.

Your browser does not support the audio element.