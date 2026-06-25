Спортна площадка – стрийтфитнес на открито в с. Мировяне, район „Нови Искър“, целостно реновиран площад в Банкя – вече са реализирани проекти от програмата на Столична община за граждански бюджети „Идеи за града“ през 2026 г. „Много от проектите са в процес на процедурно изпълнение. Обектите се изпълняват благодарение на колаборацията на районния кмет, Столичната община и гражданите, които непрекъснато съдействат за реализацията. Предстоят няколко по-малки, но много значими проекти. Скоро ще се направи първа копка на изграждането на нов парк в „Лозенец“.“ – коментира в интервю по bTV Radio координаторът на програмата Любомир Богданов. В съвсем скоро време ще бъдат реализирани още градски подобрения – детска площадка, поставяне на пейки, за които не се изискват специализирани обществени поръчки.

Програмата създава обща енергия за подобряване на градската среда чрез ангажипране на обществото. „Това е директна форма за участие, иновативно решение. Последните гласувания показват резултат от над 26 000 участници, което означава, че все повече хора се включват и разбират, че администрацията е създадена да служи на хората. Гражданите пряко предлагат какво искат да се промени в града, а ние сме длъжни да се съобразим. Много е важно прякото участие.“ – каза Любомир Богданов. Той коментира, че програмата ще се развива, като се предлага увеличение на бюджетните средства, а към нея се планира да се привличат и европейски фондове. Предложенията на обществеността дават представа за желанията на гражданите, за да се решават въпросите цялостно, като се включат в приоритетите на Столичната община за следващата година, посочи още Любомир Богданов.

Той цитира данни от анализа на подадените проекти – 60 % са за инфраструктурни подобрения – площади, алейно осветление, малки паркове, спортни площадки, 30 % – за култура, а останалите касаят града като цяло, например – велотрасе като връзка между Южен парк и Западен парк. „Иска ми се да развием иновативни идеи. Нека да оправим малките неща, за да направим две крачки напред.“ – гледа към следващите кампании Любомир Богданов. Той съобщи, че тази година кампанията ще стартира по-рано. „На мен ми се иска авторите на всяка една идея да подхождат, както сметнат за добре. Оглеждайки пространството, да не навлизат в бюрократични особености, а да кажат какво искат – дали тук да има растителност, фонтан, водно огледало или чешма. Нека да видят какво липсва около тях и ще стигнем до идеи, за които не бихме се сетили.“

Интервю на Светослав Николов: